Брэдли Купер признался, что смотрит турецкие сериалы

Голливудский актер Брэдли Купер на этот раз оказался в центре внимания вовсе не из-за новой роли, а по куда более неожиданному поводу, благодаря телевизионным пристрастиям своей мамы, сообщает Zakon.kz.

В интервью Joe Rogan Experience он с явным удовольствием рассказал, как увлечение Глории Кампано турецкими сериалами буквально изменило атмосферу в их доме, передает турецкое издание magazinburadanet.

Главной страстью мамы стал сериал "Ранняя пташка". По словам Купера, Глория пересмотрела его полностью, и не один раз. Особый восторг у нее вызывает актер в главной роли Джан Яман. В маминых глазах он безоговорочно "лучший в мире", и на этом фоне, как иронизирует Брэдли, его собственные "оскаровские" номинации выглядят не так уж впечатляюще.

Купер с юмором отметил и характерную манеру турецких драм.

"Захожу в комнату – герои просто молча смотрят друг на друга. Выхожу сделать кофе, возвращаюсь – они все еще смотрят", – сказал он.

Впрочем, за шутками скрывается признание. Актер и сам неожиданно втянулся в сериал, когда смотрел его вместе с мамой. Особенно ему запомнилась Демет Оздемир – исполнительница главной женской роли, чья игра оставила у Купера весьма приятное впечатление.

