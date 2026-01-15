Брэдли Купер признался, что смотрит турецкие сериалы
В интервью Joe Rogan Experience он с явным удовольствием рассказал, как увлечение Глории Кампано турецкими сериалами буквально изменило атмосферу в их доме, передает турецкое издание magazinburadanet.
Главной страстью мамы стал сериал "Ранняя пташка". По словам Купера, Глория пересмотрела его полностью, и не один раз. Особый восторг у нее вызывает актер в главной роли Джан Яман. В маминых глазах он безоговорочно "лучший в мире", и на этом фоне, как иронизирует Брэдли, его собственные "оскаровские" номинации выглядят не так уж впечатляюще.
Купер с юмором отметил и характерную манеру турецких драм.
"Захожу в комнату – герои просто молча смотрят друг на друга. Выхожу сделать кофе, возвращаюсь – они все еще смотрят", – сказал он.
Впрочем, за шутками скрывается признание. Актер и сам неожиданно втянулся в сериал, когда смотрел его вместе с мамой. Особенно ему запомнилась Демет Оздемир – исполнительница главной женской роли, чья игра оставила у Купера весьма приятное впечатление.
