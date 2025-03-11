Джиджи Хадид рассказала о романе с Брэдли Купером

11 марта американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид впервые рассказала об отношениях с актером Брэдли Купером, сообщает Zakon.kz.

29-летняя модель стала украсила обложку апрельского Vogue и дала изданию большое интервью, в котором нарушила молчание по поводу своего громкого романа.

Фото: vogue

Молодая мама призналась, что познакомилась с актером на вечеринке по случаю дня рождения ребенка их общего друга. И, как бы странно это ни выглядело, оказалось идеальным местом для знакомства двух всемирно известных знаменитостей, которые начали встречаться.

"Людям просто необходим нормальный опыт знакомства. И даже для моих друзей, которые не являются публичными фигурами, это сложно. Куда ты ходишь? Где ты бываешь? Как ты просто берешь и начинаешь общаться с людьми? Однажды просто появляется еще один дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности. Просто тебе хочется верить, что новый знакомый будет поддерживать тебя и не позвонит в СМИ или еще что-то, о чем ты даже не догадываешься", – говорит Джиджи.

Свои отношения с Брэдли модель описывает как очень романтичные и счастливые. И тут же признается, что хочет сохранить большинство личных моментов при себе. И не потому, что в этом есть что-то особенно секретное, а просто потому, что нет какой-либо причины ими делиться. Джиджи знает, что на ее словах держится целая система кликбейтных заголовков.

"Я думаю, крайне важно просто достичь момента, когда ты знаешь, чего хочешь и чего заслуживаешь в отношениях. А затем найти кого-то, кто находится в таком же моменте своей жизни, когда он знает, чего хочет и заслуживает. И вы оба работаете по отдельности, чтобы объединиться и стать лучшим партнером, каким только можете быть. Я просто чувствую себя очень счастливой. Да, счастливой – вот подходящее слово". Джиджи Хадид

А вот наследницу знаменитой фамилии 43-летнюю Пэрис Хилтон раскритиковали за недостаточное внимание к своим детям, которые родились в результате суррогатного материнства.