Культура и шоу-бизнес

Рак победил: Татьяна Турлай потеряла отца

Умер отец Татьяны Турлай, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 05:55 Фото: pixabay
14 января известная казахстанская блогер Татьяна Турлай рассказала о смерти своего отца Александра Ивановича Турлая, сообщает Zakon.kz.

Трогательное и откровенное сообщение уроженка Костанайской области опубликовала в своих соцсетях, назвав уход близкого человека самой тяжелой потерей в жизни. По словам Турлай, ее отец был для нее "самым добрым и самым смешным человеком на свете" и именно он научил ее особому и теплому юмору.

"Рак победил. Мы были рядом до самого конца. И нет в жизни ничего тяжелее, чем видеть, как уходит самый родной человек", – написала Татьяна.

Фото: Instagram/tanya_turlai

В посте Турлай делится личными воспоминаниями: как отец возил ее в лес за грибами, катал на тракторе, гордился ею, когда впервые увидел ее танец, и не скрывал слез.

"Он нас очень любил. Тихо, но по-настоящему", – подчеркнула она.

Турлай отметила, что бренды, люксы, гонка – это все ерунда.

"Остановитесь. Посмотрите в глаза тому, кто вам дорог. Обнимите. Скажите, что любите. Потому что ты никогда не знаешь, когда будет конец", – обратилась к подписчикам с эмоциональным призывом не откладывать важные слова.

Фото: Instagram/tanya_turlai

В конце публикации она попросила не звонить ей в ближайшее время, признавшись, что потеряла часть души.

Днями ранее Татьяна Турлай уточнила, что всегда максимально честна и искренна со своей аудиторией.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Танец со шпагатом русской келин Татьяны Турлай взорвал Казнет
14:07, 28 октября 2024
Танец со шпагатом русской келин Татьяны Турлай взорвал Казнет
Татьяна Турлай рассмешила подписчиков
14:42, 28 апреля 2025
Татьяна Турлай рассмешила подписчиков
Казахстанский блогер Татьяна Турлай приостановила работу и рассказала о самом трудном этапе
17:09, 09 января 2026
Казахстанский блогер Татьяна Турлай приостановила работу и рассказала о самом трудном этапе
