Культура и шоу-бизнес

Хулио Иглесиас прервал молчание после обвинений в сексуальном насилии

Хулио Иглесиас, певец, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 17:05 Фото: Instagram/julioiglesias
Знаменитый испанский певец Хулио Иглесиас, ставший самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем, впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление 82-летний артист опубликовал в своем Instagram.

"С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали у меня дома. Я категорически отрицаю любое насилие, принуждение или неуважение по отношению к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную боль. Никогда прежде я не сталкивался с такой злостью, но у меня еще есть силы, чтобы люди узнали всю правду и чтобы я смог защитить свое достоинство перед столь серьезным обвинением", – написал Хулио Иглесиас сегодня, 16 января 2026 года.

Также он выразил благодарность тем, кто поддержал его.

13 января 2026 года стало известно, что Хулио Иглесиаса обвинили в изнасиловании и абьюзе. С обвинениями в адрес 82-летнего артиста выступили две женщины, ранее работавшие в его особняке. Одна из них заявила, что певец вступал с ней в интимные отношения по принуждению, унижал и применял физическое насилие. Вторая сотрудница сообщила о неуместных прикосновениях, оскорблениях и психологическом давлении, а также о токсичной и абьюзивной атмосфере.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
82-летнего знаменитого певца Хулио Иглесиаса обвинили в изнасиловании
00:04, 14 января 2026
82-летнего знаменитого певца Хулио Иглесиаса обвинили в изнасиловании
Голливудский актер Джейми Фокс отверг обвинения в сексуальном насилии
13:12, 27 ноября 2023
Голливудский актер Джейми Фокс отверг обвинения в сексуальном насилии
Самый титулованный футболист в истории арестован по подозрению в сексуальном насилии
23:39, 20 января 2023
Самый титулованный футболист в истории арестован по подозрению в сексуальном насилии
