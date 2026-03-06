#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Энрике Иглесиас выступит в Казахстане: известны города и даты

певец Энрике Иглесиас, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:32 Фото: Instagram/enriqueiglesias
Популярный испанский певец Энрике Иглесиас приедет в Казахстан в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 6 марта 2026 года, стали известны города, где пройдут концерты, и даты. Информацию певец разместил в своем Instagram.

3 сентября Иглесиас даст концерт в Астане на "Астана арена". 5 сентября – в Алматы, на Центральном стадионе. Старт продажи билетов начнется завтра, 7 марта.

афиша концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:32

Фото: Instagram/enriqueiglesias

В 2025 году казахстанцев порадовали концертами Backstreet Boys и Jennifer Lopez. В январе 2026 года стало известно, что в этом году в стране планируется проведение ряда крупных концертов с участием мировых звезд: Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Баста Раймс и других.

