Выходит фильм о подруге Франкенштейна

6 марта в мировой кинопрокат выйдет фильм о подруге Франкенштейна "Невеста" Мэгги Джилленхол, сообщает Zakon.kz.

Сюжет переносит зрителей в Чикаго 1930-х годов, где Франкенштейн ищет помощи у доктора Эуфрония. Вместе они оживляют убитую девушку, создавая новую жизнь – Невесту. Однако ее появление приводит не только к неожиданному роману, но и к вниманию полиции, а также зарождению радикального социального движения.

Фото: X/DiscussingFilm

Помимо Кристиана Бэйла в роли Франкештейна, в картине сыграли Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Питер Саарсгард.

Изначально фильм создавался под крылом Netflix, однако затем последовали творческие разногласия: Джилленхол хотела снимать в Нью-Йорке, а стриминговый сервис – в Нью-Джерси, потому что так дешевле. В итоге ужастик оказался у Warner Bros., которая сняла фильм, как того желала режиссер, и, вероятно, за меньшую сумму.

