#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Культура и шоу-бизнес

Выходит фильм о подруге Франкенштейна

Невеста, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 08:10 Фото: Х/FilmUpdates
6 марта в мировой кинопрокат выйдет фильм о подруге Франкенштейна "Невеста" Мэгги Джилленхол, сообщает Zakon.kz.

Сюжет переносит зрителей в Чикаго 1930-х годов, где Франкенштейн ищет помощи у доктора Эуфрония. Вместе они оживляют убитую девушку, создавая новую жизнь – Невесту. Однако ее появление приводит не только к неожиданному роману, но и к вниманию полиции, а также зарождению радикального социального движения.

Фото: X/DiscussingFilm

Помимо Кристиана Бэйла в роли Франкештейна, в картине сыграли Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Питер Саарсгард.

Изначально фильм создавался под крылом Netflix, однако затем последовали творческие разногласия: Джилленхол хотела снимать в Нью-Йорке, а стриминговый сервис – в Нью-Джерси, потому что так дешевле. В итоге ужастик оказался у Warner Bros., которая сняла фильм, как того желала режиссер, и, вероятно, за меньшую сумму.

Месяцем ранее, 6 февраля, на церемонии открытия Олимпийских игр в Милане выступят другие знаменитости. Это Мэрайя Кэри и Андреа Бочелли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе
20:16, 09 февраля 2024
Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе
В широкий прокат выходит фильм "Qajymuqan"
17:13, 02 октября 2024
В широкий прокат выходит фильм "Qajymuqan"
Фильм "Аватар-3" станет самым длинным фильмом франшизы
07:27, 11 марта 2025
Фильм "Аватар-3" станет самым длинным фильмом франшизы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: