Что делать, когда бывший парень подруги настраивает партнера против нее

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 17:48 Фото: freepik
После расставания пары в дружеской компании возник конфликт: бывший парень подруги начал настраивать партнера автора против нее, что разделило компанию и создало напряжение в отношениях. Психотерапевт рассказала, как поступил в такой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Дружба в компании оказалась под ударом после расставания пары. Девушка дружит с Элли больше половины жизни, но ее партнер Уилл теперь не хочет видеть подругу из-за влияния ее бывшего – Тима. После разрыва Тим делится с Уиллом своей версией событий и злится на Элли. Это постепенно формирует у Уилла негативное отношение к ней. В итоге компания разделилась, а в отношениях пары появились конфликты.

Психотерапевт Хейзел Хайслоп считает такую ситуацию распространенной. Она рассказала The Guardian, что расставание в группе друзей всегда вызывает "сейсмический сдвиг" в отношениях. При этом выступать посредником – не обязанность автора письма.

Эксперт обращает внимание: возможно, партнер переживает сильнее, чем кажется. Иногда за агрессией или раздражением скрывается страх – например, потерять отношения или оказаться на "неправильной стороне".

Главный риск – когда каждый начинает защищать "своего" человека, а пара постепенно отдаляется друг от друга. В такой ситуации важно не усиливать конфликт, а сохранять союз внутри собственных отношений.

Со временем напряжение может снизиться. Пока же лучше временно не обсуждать друзей в паре, уделить внимание своим отношениям и встречаться с подругой отдельно. Заставить партнера изменить позицию не получится – как и его заставить отказаться от своей. Главное – не брать на себя чужую ответственность за их расставание.

Как победить стресс за три недели – психолог раскрыл формулу здоровья.

Айсулу Омарова
