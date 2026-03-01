Что делать, когда бывший парень подруги настраивает партнера против нее
Дружба в компании оказалась под ударом после расставания пары. Девушка дружит с Элли больше половины жизни, но ее партнер Уилл теперь не хочет видеть подругу из-за влияния ее бывшего – Тима. После разрыва Тим делится с Уиллом своей версией событий и злится на Элли. Это постепенно формирует у Уилла негативное отношение к ней. В итоге компания разделилась, а в отношениях пары появились конфликты.
Психотерапевт Хейзел Хайслоп считает такую ситуацию распространенной. Она рассказала The Guardian, что расставание в группе друзей всегда вызывает "сейсмический сдвиг" в отношениях. При этом выступать посредником – не обязанность автора письма.
Эксперт обращает внимание: возможно, партнер переживает сильнее, чем кажется. Иногда за агрессией или раздражением скрывается страх – например, потерять отношения или оказаться на "неправильной стороне".
Главный риск – когда каждый начинает защищать "своего" человека, а пара постепенно отдаляется друг от друга. В такой ситуации важно не усиливать конфликт, а сохранять союз внутри собственных отношений.
Со временем напряжение может снизиться. Пока же лучше временно не обсуждать друзей в паре, уделить внимание своим отношениям и встречаться с подругой отдельно. Заставить партнера изменить позицию не получится – как и его заставить отказаться от своей. Главное – не брать на себя чужую ответственность за их расставание.
