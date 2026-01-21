#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Слова назидания" Абая предлагают включить в реестр ЮНЕСКО

Дворец Республики, площадь Абая, площадь имени Абая, Абай Кунанбаев, памятник Абаю Кунанбаеву, памятник Абая Кунанбаева, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января 2026 года рассказала, какая проводится работа по продвижению культурного наследия Казахстана на мировой арене, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что будет проведена соответствующая работа по выдвижению номинаций, объединяющих Жаркинскую мечеть и Вознесенский собор, а также петроглифов Каратауского хребта, с целью включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В соответствии с требованиями ЮНЕСКО в 2026-2027 годах будет подготовлена номинационная документация, после чего в последующие годы будет принято окончательное решение. Для включения "Слов назидания" Абая в реестр ЮНЕСКО "Память мира" соответствующие документы направлены на экспертную оценку", – подчеркнула министр.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V Национальном курултае заявил о необходимости включения "Слов назидания" Абая в список документального наследия ЮНЕСКО "Память мира".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
