Казахстан претендует на включение 11 новых объектов в список ЮНЕСКО к 2026 году

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева 23 апреля 2025 года на заседании правительства озвучила меры по сохранению и продвижению историко-культурного наследия страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Балаева отметила, что министерство планирует подготовить проект плана, включающего системные меры по трем основным направлениям, и после согласования с государственными органами представить документ на рассмотрение правительства РК.

"Этим планом будет охвачена организация работ как на местном, так и на международном уровне. Первое направление – это комплексная работа с памятниками Казахстана, находящимися под защитой ЮНЕСКО в соответствии с принципами Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Здесь приоритетными вопросами являются соблюдение стандартов ЮНЕСКО, внедрение современных технологий мониторинга охранных и буферных зон, а также разработка менеджмент-планов управления 10 объектами всемирного наследия", – озвучила министр.

Она отметила, что на эти вопросы неоднократно обращал внимание Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Более того, во исполнение поручения президента крайне важно создать Единую цифровую базу данных памятников республиканского и местного значения. Для дальнейшего продвижения памятников Казахстана на международной арене нами ведется активная работа по увеличению количества объектов, представленных в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В соответствии с поручением главы государства в январе в ЮНЕСКО были направлены два сформированных министерством досье – индивидуальная номинация "Скальные мечети полуострова Мангистау" и транснациональная номинация "Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор". С учетом прохождения международных регламентов мы ожидаем в 2026 году включение в список ЮНЕСКО 11 новых казахстанских памятников", – дополнила министр.

По ее словам, второе направление – сохранение и поддержка нематериального или "живого" культурного наследия в соответствии с принципами Конвенции ЮНЕСКО.

"Здесь в числе первоочередных задач министерства – повышение квалификации и практических навыков сотрудников акиматов, работников организаций образования, науки и культуры в деле сохранения наследия. Эту задачу мы полагаем решить через курсы повышения квалификации и междисциплинарные образовательные программы в вузах страны. Другой важной задачей является проведение комплексных исследований по инвентаризации объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Одним из ожидаемых результатов должна стать разработка эффективных механизмов управления нематериальным наследием. В этом контексте особое значение имеет грант, выделенный ЮНЕСКО на 2024 году, который направлен на внедрение практических решений в пяти пилотных областях", – сказала Аида Балаева.

Она отметила, что совсем недавно на международном уровне признана культурная значимость обряда "Беташар".

"В марте этого года министерством были подготовлены и переданы на рассмотрение ЮНЕСКО документы по номинациям "Салбурын" и "Эпос "Алпамыс-батыр". Третье направление – сохранение, обеспечение доступности и признание документального наследия в рамках программы ЮНЕСКО "Память мира". Сегодня документальное наследие нашей страны в Международном реестре программы ЮНЕСКО "Память мира" было представлено только четырьмя коллекциями. Это рукописи Ходжи Ахмеда Ясави и его ученика Бакыр-Гани, аудиовизуальные документы Международного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", документы архивных фондов Аральского моря и "Хандар шежіресі", – дополнила министр.

19 апреля 2025 года уникальную казахскую рукопись XVIII века уже внесли в международный реестр ЮНЕСКО.