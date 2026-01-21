Доступ к соцсетям могут ограничить для детей и подростков в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января 2026 года рассказала о готовящихся министерством поправках в сфере информации, передает корреспондент Zakon.kz.

Аида Балаева отметила, что продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации.

"Рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям", – заявила она.

Министерством культуры и информации, по ее словам, также разработаны соответствующие поправки в законодательство, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа.

"Указанные поправки прошли экспертную оценку и вынесены на общественные обсуждения. Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости", – пояснила глава МКИ.

На законодательном уровне планируется рассмотреть возможность регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и средствами массовой информации, а также частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров.

В Казахстане хотят запретить создавать личные аккаунты всем, кому еще нет 16-ти. Таким образом, неокрепшую психику малышей пытаются защитить от вредоносного контента. Реально ли это, можно прочитать здесь.