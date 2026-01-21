#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Доступ к соцсетям могут ограничить для детей и подростков в Казахстане

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:54 Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января 2026 года рассказала о готовящихся министерством поправках в сфере информации, передает корреспондент Zakon.kz.

Аида Балаева отметила, что продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации.

"Рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям", – заявила она.

Министерством культуры и информации, по ее словам, также разработаны соответствующие поправки в законодательство, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа.

"Указанные поправки прошли экспертную оценку и вынесены на общественные обсуждения. Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости", – пояснила глава МКИ.

На законодательном уровне планируется рассмотреть возможность регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и средствами массовой информации, а также частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров.

В Казахстане хотят запретить создавать личные аккаунты всем, кому еще нет 16-ти. Таким образом, неокрепшую психику малышей пытаются защитить от вредоносного контента. Реально ли это, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Как будут расширять угольную генерацию в Казахстане
12:35, Сегодня
Как будут расширять угольную генерацию в Казахстане
Финансирование частных клиник пересмотрят в Казахстане
10:28, Сегодня
Финансирование частных клиник пересмотрят в Казахстане
Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане
10:47, Сегодня
Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: