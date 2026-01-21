Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января 2026 года рассказала, что будет пересмотрен порядок использования государственных символов, передает корреспондент Zakon.kz.
Она отметила, что министерством будет усилена информационно-просветительская работа, направленная на популяризацию государственных символов, духовно-нравственных и семейных ценностей.
"Министерство культуры и информации проведет работу над детальным регламентом порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Кроме того, будут внесены необходимые поправки в нормативно-правовые акты и подготовлены визуальные инструкции. В рамках поручений главы государства будут разработаны дополнительные меры по поощрению граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам", – добавила Аида Балаева.
20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев за заседании Национального курултая заявил, что при использовании государственной символики недопустимы легкомысленный подход и небрежность.
