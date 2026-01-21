#Казахстан в сравнении
Общество

Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:47 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января 2026 года рассказала, что будет пересмотрен порядок использования государственных символов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что министерством будет усилена информационно-просветительская работа, направленная на популяризацию государственных символов, духовно-нравственных и семейных ценностей.

"Министерство культуры и информации проведет работу над детальным регламентом порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Кроме того, будут внесены необходимые поправки в нормативно-правовые акты и подготовлены визуальные инструкции. В рамках поручений главы государства будут разработаны дополнительные меры по поощрению граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам", – добавила Аида Балаева.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев за заседании Национального курултая заявил, что при использовании государственной символики недопустимы легкомысленный подход и небрежность.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
