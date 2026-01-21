Команда Джеки Чана прибыла в Казахстан

Накануне в социальных сетях появилось видео, автор которого рассказал, что команда голливудского актера и режиссера Джеки Чана прибыла в Актау. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик был опубликован 20 января 2026 года в одном из местных Instagram-пабликов с подписью: "Команда Джеки Чана прибыла в Актау".

"В Мангистаускую область прибыла команда мировой звезды. По имеющейся информации, в состав делегации входят около 15-20 человек. В настоящее время перечень локаций пребывания прорабатывается. В числе рассматриваемых объектов – урочище Бозжыра, береговые линии, а также другие популярные и знаковые места региона", – заявили в пресс-службе акимата Мангистауской области сегодня, 21 января.

В декабре 2025 года стало известно, что Джеки Чан снимет новый крупный кинопроект в Казахстане – продолжение франшизы "Доспехи Бога". Официально основной площадкой для съемок была утверждена Мангистауская область.