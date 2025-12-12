#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Культура и шоу-бизнес

Джеки Чан выбрал Мангистау для съемок нового блокбастера

Джеки Чан, Мангистау, кино, съемки , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 01:50 Фото: Instagram/jackiechan
Голливудский актер и режиссер Джеки Чан снимет новый крупный кинопроект в Казахстане. Как сообщает 12 декабря Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, регион официально утвержден основной площадкой для съемок следующей части франшизы "Доспехи Бога", передает Zakon.kz.

Режиссером картины выступает Роберт Кун, известный работой над "Доспехами Бога: Ультиматум".

Представители съемочной группы посетили Мангистау, изучили природные зоны, инфраструктуру и десятки потенциальных локаций. По итогам осмотра и переговоров именно регион был признан подходящим для нового фильма благодаря уникальным ландшафтам, широким панорамам и самобытной природе.

Проект рассматривается как значимое событие для казахстанской киноиндустрии. Ожидается, что съемки международного уровня привлекут в Мангистау инвестиции, расширят туристический потенциал области и укрепят позиции Казахстана на мировой кинематографической карте.

Кроме того, участие голливудской команды открывает возможности для профессионального обмена, сотрудничества с местными специалистами и продвижения природного наследия региона. Подготовительные работы по проекту, по словам властей, уже начаты и будут продолжены в установленном порядке.

Фотографии с Джеки Чаном в Алматы появились в Казнете 25 сентября 2025 года. Позднее легендарный актер выложил фото из южной столицы Казахстана и приоткрыл завесу тайны о своем визите.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Джеки Чан выбрал режиссера фильма, съемки которого пройдут в Казахстане
08:15, 22 октября 2025
Джеки Чан выбрал режиссера фильма, съемки которого пройдут в Казахстане
Мангистау может попасть в глобальный кинохит с Джеки Чаном
11:31, 24 ноября 2025
Мангистау может попасть в глобальный кинохит с Джеки Чаном
Казахстанские каскадеры познакомились с Джеки Чаном
03:26, 10 июля 2023
Казахстанские каскадеры познакомились с Джеки Чаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: