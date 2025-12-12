Джеки Чан выбрал Мангистау для съемок нового блокбастера
Режиссером картины выступает Роберт Кун, известный работой над "Доспехами Бога: Ультиматум".
Представители съемочной группы посетили Мангистау, изучили природные зоны, инфраструктуру и десятки потенциальных локаций. По итогам осмотра и переговоров именно регион был признан подходящим для нового фильма благодаря уникальным ландшафтам, широким панорамам и самобытной природе.
Проект рассматривается как значимое событие для казахстанской киноиндустрии. Ожидается, что съемки международного уровня привлекут в Мангистау инвестиции, расширят туристический потенциал области и укрепят позиции Казахстана на мировой кинематографической карте.
Кроме того, участие голливудской команды открывает возможности для профессионального обмена, сотрудничества с местными специалистами и продвижения природного наследия региона. Подготовительные работы по проекту, по словам властей, уже начаты и будут продолжены в установленном порядке.
Фотографии с Джеки Чаном в Алматы появились в Казнете 25 сентября 2025 года. Позднее легендарный актер выложил фото из южной столицы Казахстана и приоткрыл завесу тайны о своем визите.