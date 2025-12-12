Джеки Чан выбрал Мангистау для съемок нового блокбастера

Голливудский актер и режиссер Джеки Чан снимет новый крупный кинопроект в Казахстане. Как сообщает 12 декабря Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, регион официально утвержден основной площадкой для съемок следующей части франшизы "Доспехи Бога", передает Zakon.kz.

Режиссером картины выступает Роберт Кун, известный работой над "Доспехами Бога: Ультиматум".

Представители съемочной группы посетили Мангистау, изучили природные зоны, инфраструктуру и десятки потенциальных локаций. По итогам осмотра и переговоров именно регион был признан подходящим для нового фильма благодаря уникальным ландшафтам, широким панорамам и самобытной природе.

Проект рассматривается как значимое событие для казахстанской киноиндустрии. Ожидается, что съемки международного уровня привлекут в Мангистау инвестиции, расширят туристический потенциал области и укрепят позиции Казахстана на мировой кинематографической карте.

Кроме того, участие голливудской команды открывает возможности для профессионального обмена, сотрудничества с местными специалистами и продвижения природного наследия региона. Подготовительные работы по проекту, по словам властей, уже начаты и будут продолжены в установленном порядке.

Фотографии с Джеки Чаном в Алматы появились в Казнете 25 сентября 2025 года. Позднее легендарный актер выложил фото из южной столицы Казахстана и приоткрыл завесу тайны о своем визите.

