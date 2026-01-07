Дочь Кайрата Нуртаса и Абдукаримовой "неожиданно повзрослела" на Мальдивах
Фото: Instagram/kair_n
Старшая дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, Сезим, отметила на Мальдивах свое 18-летие в ближайшем семейном кругу, сообщает Zakon.kz.
Этот день семья отпраздновала скромно, в теплой атмосфере на Мальдивах, без шумных мероприятий.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"По своей природе Сезим особенная. Она не любит лишний шум, лишние действия и пустые слова. Очень добрая. С тех пор как поступила учиться в Англию, ее характер постепенно меняется. Она всегда была очень привязанной к близким, чрезвычайно чувствительной. Сейчас особенно ценит время, проведенное только с семьей", – написала в новой публикации Жулдыз.
Сезим – старшая дочь в семье. Сейчас она получает образование ученого за рубежом.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"С днем рождения тебя, моя умница, мой первенец. Твоя свобода, простота и широта сердца так прекрасны. Пусть твой жизненный путь будет открыт. Моя уже повзрослевшая, достигшая совершеннолетия большая девочка", – сказала актриса.
Жулдыз Абдукаримова показала, как семья ровно в 00:00 вручила Сезим торт и подарки.
