"Папа, я счастлива": Жулдыз Абдукаримова обратилась к отцу в особенный день
Многодетная артистка накануне, 15 января 2026 года, в Stories опубликовала фото с родителем, под которыми написала:
"Сегодня – день рождения моего крыла, моей горы, моей силы, моей опоры, моего советчика. Папа, я счастлива, что именно вы стали моим отцом среди восьми миллиардов людей на этой планете. Живите долго".
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известно, что тесть народного любимца Кайрата Нуртаса – учитель.
Ранее Абдукаримова рассказывала, что с самого детства отец для нее – самый справедливый, честный, строгий и мудрый человек в мире.
По словам Жулдыз, отец посвятил свою жизнь тому, чтобы учить учеников всему, что знает сам, вкладывая душу в каждого.
Материал по теме
12 января 2026 года Гульзира Айдарбекова порадовала своих подписчиков теплым семейным видео. В нем мама Кайрата Нуртаса показала, как встретила сына с пятью детьми и супругой Жулдыз Абдукаримовой у себя дома в Алматы. В честь возвращения старшего наследника с отдыха на Мальдивских островах продюсер накрыла большой дастархан и пригласила в гости родителей невестки.