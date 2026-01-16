"Папа, я счастлива": Жулдыз Абдукаримова обратилась к отцу в особенный день

Известная телеведущая, актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова при помощи Instagram трогательно обратилась к своему отцу в честь его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Многодетная артистка накануне, 15 января 2026 года, в Stories опубликовала фото с родителем, под которыми написала:

"Сегодня – день рождения моего крыла, моей горы, моей силы, моей опоры, моего советчика. Папа, я счастлива, что именно вы стали моим отцом среди восьми миллиардов людей на этой планете. Живите долго".

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Известно, что тесть народного любимца Кайрата Нуртаса – учитель.

Ранее Абдукаримова рассказывала, что с самого детства отец для нее – самый справедливый, честный, строгий и мудрый человек в мире.

По словам Жулдыз, отец посвятил свою жизнь тому, чтобы учить учеников всему, что знает сам, вкладывая душу в каждого.

Материал по теме "Что скажут родители?!": дочь Кайрата Нуртаса ответила хейтерам

12 января 2026 года Гульзира Айдарбекова порадовала своих подписчиков теплым семейным видео. В нем мама Кайрата Нуртаса показала, как встретила сына с пятью детьми и супругой Жулдыз Абдукаримовой у себя дома в Алматы. В честь возвращения старшего наследника с отдыха на Мальдивских островах продюсер накрыла большой дастархан и пригласила в гости родителей невестки.