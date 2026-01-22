#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Культура и шоу-бизнес

История, ставшая легендой: стало известно о съемках фильма о Розе Рымбаевой

Роза Рымбаева поделилась с поклонниками новой идеей, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 19:00 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева рассказала поклонникам о том, что готовится документальный фильм о жизни и творчестве певицы, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано на официальной странице артистки.

"К 50-летию творчества на сцене мы решили снять новый документальный фильм о жизни и творчестве Розы Рымбаевой. Но в этот раз мы сможем заглянуть не только за кулисы сцены, но и увидеть ее совсем с другой стороны… Скоро…" – говорится в посте.

Поклонники с восторгом встретили новость:

– Наша героиня, сильная духом как Алия! Талантище, вырастившая в одиночку достойных сыновей.

– Легенда нашей страны – наша гордость.

– О! Александр Беляков! Кто бы руководил вашим симфоническим оркестром, если бы не этот человек. Слава Богу, этот человек жив. Удачи!

– Наша героиня! Дай Аллах вам долгих лет жизни!


Ранее сообщалось, что Роза Рымбаева готовит еще один юбилейный вечер по просьбе поклонников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей
03:30, 29 декабря 2025
"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей
Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене
08:55, 06 января 2026
Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене
Сын Розы Рымбаевой покорил фанатов философским взглядом на жизнь
03:59, 05 сентября 2025
Сын Розы Рымбаевой покорил фанатов философским взглядом на жизнь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: