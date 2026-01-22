История, ставшая легендой: стало известно о съемках фильма о Розе Рымбаевой
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева рассказала поклонникам о том, что готовится документальный фильм о жизни и творчестве певицы, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовано на официальной странице артистки.
"К 50-летию творчества на сцене мы решили снять новый документальный фильм о жизни и творчестве Розы Рымбаевой. Но в этот раз мы сможем заглянуть не только за кулисы сцены, но и увидеть ее совсем с другой стороны… Скоро…" – говорится в посте.
Поклонники с восторгом встретили новость:
– Наша героиня, сильная духом как Алия! Талантище, вырастившая в одиночку достойных сыновей.
– Легенда нашей страны – наша гордость.
– О! Александр Беляков! Кто бы руководил вашим симфоническим оркестром, если бы не этот человек. Слава Богу, этот человек жив. Удачи!
– Наша героиня! Дай Аллах вам долгих лет жизни!
Ранее сообщалось, что Роза Рымбаева готовит еще один юбилейный вечер по просьбе поклонников.
