Культура и шоу-бизнес

"По просьбе зрителей": Роза Рымбаева готовит еще один юбилейный вечер

Роза Рымбаева, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 21:09 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Казахстанская артистка Роза Рымбаева готовится к большому юбилейному концерту, приуроченному к 50-летию своей творческой деятельности. Мероприятие состоится 7 февраля 2026 года в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Изначально было известно, что музыкальный вечер будет только один и начнется в 19:00. 20 января сын певицы Али Окапов обрадовал маму и заявил, что все билеты проданы.

Тогда одна из самых узнаваемых артисток Казахстана уточнила, что переживала из-за продажи билетов:

"Сейчас новый формат, новые звезды. Они актуальные, они модные. Для меня это огромная радость".

Уже сегодня, 21 января, стало известно, что для поклонников творчества приготовлен сюрприз. Второму концерту быть. Зрителей ждут к 15:00.

"Второй сеанс открыт. По просьбе зрителей мы решили провести еще один концерт 7 февраля в 15:00", – отмечено в послании к слушателям.

Перед концертом Роза Рымбаева уже делилась с поклонниками архивными снимками и воспоминаниями о начале своей карьеры, показывая, как начиналась ее музыкальная история.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
