Названы победители "Оскар-2025"
В номинации "Лучший фильм" представлены десять картин – "Анора", "Бруталист", "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна: Часть вторая", "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Мальчишки из Никеля", "Субстанция" и "Злая: Сказка о ведьме Запада".
Лучший короткометражный фильм
Победитель: "Я не робот"
Номинации:
- "Залог"
- "Ануя"
- "Последний рейнджер"
- "Человек, который не мог молчать"
Лучшие визуальные эффекты
Победитель: "Дюна 2"
Номинации:
- "Чужой: Ромул"
- "Быть лучше: История Робби Уильямса"
- "Планета обезьян: Новое царство"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший звук
Победитель: "Дюна 2"
Номинанты:
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Лучший документальный фильм
Победитель: "Нет другой земли"
Номинанты:
- "Дневники черного ящика"
- "Фарфоровая война"
- "Cаундтрек к государственному перевороту"
- "Cахарный тростник"
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель: The only girl in the orchestra
Номинации;
- Death by numbers
- I am ready, warden
- Incident
- Instruments of a beating heart
Лучшая песня к фильму
Победитель: El Mal – "Эмилия Перес"
Номинации:
- The Journey – "Батальон 6888"
- Like A Bird – "Синг-Синг"
- Mi Camino – "Эмилия Перес"
- Never Too Late – "Элтон Джон: Никогда не поздно"
Лучший дизайн
Победитель: "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинанты:
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дюна 2"
- "Носферату"
Лучшая женская роль второго плана
Победитель: Зои Солдана – "Эмилия Перес"
Номинанты:
- Моника Барбаро – "Боб Дилан: Никому не известный"
- Ариана Гранде – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Фелисити Джонс – "Бруталист"
- Изабелла Росселлини – "Конклав"
Лучший монтаж
Победитель: "Анора"
Номинанты:
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший грим и прически
Победитель: "Субстанция"
Номинанты:
- "Другой человек"
- "Эмилия Перес"
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший адаптированный сценарий
Победитель: "Конклав"
Номинанты:
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Эмилия Перес"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Синг-Синг"
Лучший оригинальный сценарий
Победитель: "Анора"
Номинации:
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
Лучший дизайн костюмов
Победитель: "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинации:
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Гладиатор 2"
- "Носферату"
Лучший короткометражный мультфильм
Победитель: "В тени Кипариса"
Номинанты:
- "Красивые мужчины"
- "Волшебные конфеты"
- "Путешествие к чуду"
- "Фу!"
Лучший мультфильм
Победитель: "Поток"
Номинанты:
- "Головоломка-2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
- "Дикий робот"
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель: Киран Калкин – "Настоящая боль"
Номинанты:
- Юра Борисов – "Анора"
- Эдвард Нортон – "Боб Дилан: Никому не известный"
- Гай Пирс – "Бруталист"
- Джереми Стронг – "Ученик"
Самые интересные номинации – "Лучший фильм", "Лучшие актер и актриса", и "Лучший режиссер" еще впереди.
Ранее стало известно, что Кэмерон Диас и Зендея озвучили мультфильм "Шрек-5".