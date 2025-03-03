Названы победители "Оскар-2025"

97-я церемония вручения наград премии "Оскар" прошла 2 марта 2025 года, ее ведущим стал продюсер, комик Конан О’Брайен, сообщает Zakon.kz.

В номинации "Лучший фильм" представлены десять картин – "Анора", "Бруталист", "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна: Часть вторая", "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Мальчишки из Никеля", "Субстанция" и "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Лучший короткометражный фильм

Победитель: "Я не робот"

Номинации:

"Залог"

"Ануя"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

Лучшие визуальные эффекты

Победитель: "Дюна 2"

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Номинации:

"Чужой: Ромул"

"Быть лучше: История Робби Уильямса"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший звук

Победитель: "Дюна 2"

Номинанты:

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший документальный фильм

Победитель: "Нет другой земли"

Номинанты:

"Дневники черного ящика"

"Фарфоровая война"

"Cаундтрек к государственному перевороту"

"Cахарный тростник"

Лучший документальный короткометражный фильм

Победитель: The only girl in the orchestra

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Номинации;

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

Лучшая песня к фильму

Победитель: El Mal – "Эмилия Перес"

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Номинации:

The Journey – "Батальон 6888"

Like A Bird – "Синг-Синг"

Mi Camino – "Эмилия Перес"

Never Too Late – "Элтон Джон: Никогда не поздно"

Лучший дизайн

Победитель: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинанты:

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Носферату"

Лучшая женская роль второго плана

Победитель: Зои Солдана – "Эмилия Перес"

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Номинанты:

Моника Барбаро – "Боб Дилан: Никому не известный"

Ариана Гранде – "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс – "Бруталист"

Изабелла Росселлини – "Конклав"

Лучший монтаж

Победитель: "Анора"

Номинанты:

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший грим и прически

Победитель: "Субстанция"

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Номинанты:

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший адаптированный сценарий

Победитель: "Конклав"

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Номинанты:

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

Лучший оригинальный сценарий

Победитель: "Анора"

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Номинации:

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший дизайн костюмов

Победитель: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

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Номинации:

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

Лучший короткометражный мультфильм

Победитель: "В тени Кипариса"

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Номинанты:

"Красивые мужчины"

"Волшебные конфеты"

"Путешествие к чуду"

"Фу!"

Лучший мультфильм

Победитель: "Поток"

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Номинанты:

"Головоломка-2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Лучшая мужская роль второго плана

Победитель: Киран Калкин – "Настоящая боль"

Номинанты:

Юра Борисов – "Анора"

Эдвард Нортон – "Боб Дилан: Никому не известный"

Гай Пирс – "Бруталист"

Джереми Стронг – "Ученик"

Самые интересные номинации – "Лучший фильм", "Лучшие актер и актриса", и "Лучший режиссер" еще впереди.

Ранее стало известно, что Кэмерон Диас и Зендея озвучили мультфильм "Шрек-5".

