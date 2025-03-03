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Культура и шоу-бизнес

Названы победители "Оскар-2025"

Вручение премии &quot;Оскар-2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 07:16 Фото: Instagram/theacademy
97-я церемония вручения наград премии "Оскар" прошла 2 марта 2025 года, ее ведущим стал продюсер, комик Конан О’Брайен, сообщает Zakon.kz.

В номинации "Лучший фильм" представлены десять картин – "Анора", "Бруталист", "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна: Часть вторая", "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Мальчишки из Никеля", "Субстанция" и "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Лучший короткометражный фильм

Победитель: "Я не робот"

Номинации:

  • "Залог"
  • "Ануя"
  • "Последний рейнджер"
  • "Человек, который не мог молчать"

Лучшие визуальные эффекты

Победитель: "Дюна 2"

Номинации:

  • "Чужой: Ромул"
  • "Быть лучше: История Робби Уильямса"
  • "Планета обезьян: Новое царство"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший звук

Победитель: "Дюна 2"

Номинанты:

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

Лучший документальный фильм

Победитель: "Нет другой земли"

Номинанты:

  • "Дневники черного ящика"
  • "Фарфоровая война"
  • "Cаундтрек к государственному перевороту"
  • "Cахарный тростник"

Лучший документальный короткометражный фильм

Победитель: The only girl in the orchestra

Номинации;

  • Death by numbers
  • I am ready, warden
  • Incident
  • Instruments of a beating heart

Лучшая песня к фильму

Победитель: El Mal – "Эмилия Перес"

Номинации:

  • The Journey – "Батальон 6888"
  • Like A Bird – "Синг-Синг"
  • Mi Camino – "Эмилия Перес"
  • Never Too Late – "Элтон Джон: Никогда не поздно"

Лучший дизайн

Победитель: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинанты:

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дюна 2"
  • "Носферату"

Лучшая женская роль второго плана

Победитель: Зои Солдана  – "Эмилия Перес"

Номинанты:

  • Моника Барбаро – "Боб Дилан: Никому не известный"
  • Ариана Гранде – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Фелисити Джонс – "Бруталист"
  • Изабелла Росселлини – "Конклав"

Лучший монтаж

Победитель: "Анора"

Номинанты:

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший грим и прически

Победитель: "Субстанция"

Номинанты:

  • "Другой человек"
  • "Эмилия Перес"
  • "Носферату"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший адаптированный сценарий

Победитель: "Конклав"

Номинанты:

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Синг-Синг"

Лучший оригинальный сценарий

Победитель: "Анора"

Номинации:

  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

Лучший дизайн костюмов

Победитель: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинации:

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Гладиатор 2"
  • "Носферату"

Лучший короткометражный мультфильм

Победитель: "В тени Кипариса"

Номинанты:

  • "Красивые мужчины"
  • "Волшебные конфеты"
  • "Путешествие к чуду"
  • "Фу!"

Лучший мультфильм

Победитель: "Поток"

Номинанты:

  • "Головоломка-2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
  • "Дикий робот"

Лучшая мужская роль второго плана

Победитель: Киран Калкин – "Настоящая боль"

Номинанты:

  • Юра Борисов – "Анора"
  • Эдвард Нортон – "Боб Дилан: Никому не известный"
  • Гай Пирс – "Бруталист"
  • Джереми Стронг – "Ученик"

Самые интересные номинации – "Лучший фильм", "Лучшие актер и актриса", и "Лучший режиссер" еще впереди.

Ранее стало известно, что Кэмерон Диас и Зендея озвучили мультфильм "Шрек-5".

Аксинья Титова
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