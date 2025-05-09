Дочь Алагузовой "разнесла" модный образ Ким Кардашьян

Казахстанский блогер, дочь продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек дала свою оценку образам звезд шоу-бизнеса на Met Gala 2025, сообщает Zakon.kz.

В этом году темой бала Met Gala стал стиль темнокожих денди.

Айсауле Бакытбек делала обзор на это мероприятие прямо из дома и поделилась своим мнением от увиденного. Из всех образов ей не пришелся по душе стиль Ким Кардашьян.

"Неплохо. Немного вульгарно, но ожидаемо. Раньше Ким казалась мне очень красивой, сейчас мне кажется перебор всего", – сказала Айсауле.

Ранее Дочь Алагузовой сама поразила подписчиков шикарным образом.