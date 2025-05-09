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Культура и шоу-бизнес

Дочь Алагузовой "разнесла" модный образ Ким Кардашьян

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 02:59 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Казахстанский блогер, дочь продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек дала свою оценку образам звезд шоу-бизнеса на Met Gala 2025, сообщает Zakon.kz.

В этом году темой бала Met Gala стал стиль темнокожих денди.

Айсауле Бакытбек делала обзор на это мероприятие прямо из дома и поделилась своим мнением от увиденного. Из всех образов ей не пришелся по душе стиль Ким Кардашьян.

"Неплохо. Немного вульгарно, но ожидаемо. Раньше Ким казалась мне очень красивой, сейчас мне кажется перебор всего", – сказала Айсауле.

Ранее Дочь Алагузовой сама поразила подписчиков шикарным образом.

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Аксинья Титова
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