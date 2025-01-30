Дочь Михаила Задорнова опубликовала архивное фото с отцом и Максимом Галкиным

Елена Задорнова, единственная дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова, поделилась с аудиторией на странице в Instagram архивным снимков. В кадре можно увидеть семью Задорновых и шоумена Максима Галкина, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фотографии Елена уточнила, что кадр был снят в Милане.

"Был 2008 год. И мир казался безмятежным..." – также отметила автор.

Почитатели таланта Михаила Николаевича с сожалением написали, что ничего не вернуть, но "Задорнов всегда в наших сердцах! Светлая память!".

В начале октября 2016 года стало известно, что у Задорнова обнаружена опухоль головного мозга. Он скончался 10 ноября 2017 года в одной из клиник Москвы на 70-м году жизни.

Замечательный юморист, когда показывают, обязательно слушаю. Вечная память. Такое впечатление, что во многом был прав.

Масштаб таланта, души этого человека бесценен.

Светлая память вашему папе. Люблю, смотрю.

Жаль, что ничего уже не вернуть. Как же не хватает Михаила Николаевича... Как в песне: "Не позабыть, не разлюбить, не заменить тебя нельзя", – отмечают другие пользователи Сети.

Сама же дочь сатирика живет с семьей на Мальте. Там Елена рисует картины и пишет стихи, по профессии социолог и антрополог.

Ранее стало известно, что исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео.