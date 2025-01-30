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Культура и шоу-бизнес

Дочь Михаила Задорнова опубликовала архивное фото с отцом и Максимом Галкиным

Дочь Михаила Задорнова опубликовала архивное фото с отцом и Максимом Галкиным, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 12:02 Фото: Instagram/jzadornova
Елена Задорнова, единственная дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова, поделилась с аудиторией на странице в Instagram архивным снимков. В кадре можно увидеть семью Задорновых и шоумена Максима Галкина, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фотографии Елена уточнила, что кадр был снят в Милане.

"Был 2008 год. И мир казался безмятежным..." – также отметила автор.

Почитатели таланта Михаила Николаевича с сожалением написали, что ничего не вернуть, но "Задорнов всегда в наших сердцах! Светлая память!".

В начале октября 2016 года стало известно, что у Задорнова обнаружена опухоль головного мозга. Он скончался 10 ноября 2017 года в одной из клиник Москвы на 70-м году жизни.

  • Замечательный юморист, когда показывают, обязательно слушаю. Вечная память. Такое впечатление, что во многом был прав.
  • Масштаб таланта, души этого человека бесценен.
  • Светлая память вашему папе. Люблю, смотрю.
  • Жаль, что ничего уже не вернуть. Как же не хватает Михаила Николаевича... Как в песне: "Не позабыть, не разлюбить, не заменить тебя нельзя", – отмечают другие пользователи Сети.

Сама же дочь сатирика живет с семьей на Мальте. Там Елена рисует картины и пишет стихи, по профессии социолог и антрополог.

Ранее стало известно, что исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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