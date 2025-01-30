Дочь Михаила Задорнова опубликовала архивное фото с отцом и Максимом Галкиным
В подписи к фотографии Елена уточнила, что кадр был снят в Милане.
"Был 2008 год. И мир казался безмятежным..." – также отметила автор.
Почитатели таланта Михаила Николаевича с сожалением написали, что ничего не вернуть, но "Задорнов всегда в наших сердцах! Светлая память!".
В начале октября 2016 года стало известно, что у Задорнова обнаружена опухоль головного мозга. Он скончался 10 ноября 2017 года в одной из клиник Москвы на 70-м году жизни.
- Замечательный юморист, когда показывают, обязательно слушаю. Вечная память. Такое впечатление, что во многом был прав.
- Масштаб таланта, души этого человека бесценен.
- Светлая память вашему папе. Люблю, смотрю.
- Жаль, что ничего уже не вернуть. Как же не хватает Михаила Николаевича... Как в песне: "Не позабыть, не разлюбить, не заменить тебя нельзя", – отмечают другие пользователи Сети.
Сама же дочь сатирика живет с семьей на Мальте. Там Елена рисует картины и пишет стихи, по профессии социолог и антрополог.
Ранее стало известно, что исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео.