Дженнифер Лопес выдала милостыню на прогулке из сумки за 80 тысяч долларов
Фото: Instagram/jlo
Папарацци застали трогательную сцену с участием Дженнифер Лопес. Актриса дала деньги бездомному мужчине – достала несколько купюр из своей сумки Hermès стоимостью свыше 80 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Daily Mail, сначала она прошла мимо мужчины к внедорожнику, но, когда он подошел к пассажирской двери, она открыла окно и передала ему наличные.
Бездомный искренне обрадовался и поблагодарил певицу.
"Я люблю вас. Спасибо, Дженнифер!", – обратился мужчина к звезде.
Ранее 79-летний Сильвестр Сталлоне поразил своей формой.
