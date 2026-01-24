Дженнифер Лопес выдала милостыню на прогулке из сумки за 80 тысяч долларов

Папарацци застали трогательную сцену с участием Дженнифер Лопес. Актриса дала деньги бездомному мужчине – достала несколько купюр из своей сумки Hermès стоимостью свыше 80 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, сначала она прошла мимо мужчины к внедорожнику, но, когда он подошел к пассажирской двери, она открыла окно и передала ему наличные.

<br>

Бездомный искренне обрадовался и поблагодарил певицу.

"Я люблю вас. Спасибо, Дженнифер!", – обратился мужчина к звезде.

Ранее 79-летний Сильвестр Сталлоне поразил своей формой.