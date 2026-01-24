#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес выдала милостыню на прогулке из сумки за 80 тысяч долларов

Дженнифер Лопес, актриса, певица, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 05:59 Фото: Instagram/jlo
Папарацци застали трогательную сцену с участием Дженнифер Лопес. Актриса дала деньги бездомному мужчине – достала несколько купюр из своей сумки Hermès стоимостью свыше 80 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, сначала она прошла мимо мужчины к внедорожнику, но, когда он подошел к пассажирской двери, она открыла окно и передала ему наличные.

Бездомный искренне обрадовался и поблагодарил певицу.

"Я люблю вас. Спасибо, Дженнифер!", – обратился мужчина к звезде.

Ранее 79-летний Сильвестр Сталлоне поразил своей формой.

Аксинья Титова
