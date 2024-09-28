Дженнифер Лопес тратит по 100 тысяч долларов в день из-за развода

Команда Дженнифер Лопес боится, что певица потеряет свое состояние на фоне развода с Беном Аффлеком. По мнению окружения, она буквально "разбрасывается деньгами", чтобы поднять себе настроение, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на собственные источники, которые заявляют о том, что финансовая команда артистки бьет тревогу и требует, чтобы она ограничила свои расходы. Сейчас ее деньги в основном уходят на дизайнерскую одежду, а также она увеличила свою команду, что сказалось на ее еженедельных расходах.

"Прежде всего, нужно уладить дело о разводе, который может ей обойтись в 50 млн долларов. Вдобавок ко всему она тратится на другие всевозможные вещи, включая дом за 50 млн", – подчеркнул источник.

Окружение певицы боится, что из-за "возмутительных шопингов" артистка потеряет свое состояние, которое оценивается в 400 млн долларов.

"То, как она сейчас тратит деньги, – безумие. Но она говорит, что это делает ее счастливой", – подытожил инсайдер.

20 августа 2024 года сообщалось, что Дженнифер Лопес разводится с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Расставание пары случилось 26 апреля 2024 года.