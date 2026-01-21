"Кровь, пот и слезы": 79-летний Сильвестр Сталлоне поразил своей формой
Фото: Instagram/officialslystallone
Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в Instagram редкое видео из спортзала, сообщает Zakon.kz.
По ролику можно заметить, в какой прекрасной форме находится звезда фильма "Рокки" в свои 79 лет.
"С каждым годом становится все труднее и труднее, но именно поэтому нужно прилагать все больше и больше усилий. Кровь, пот и слезы", – написал Сталлоне под публикацией 19 января 2026 года.
Публикация стала одной из самых пролайканных и собрала более 9 тыс. комментариев. В основном подписчиков восхитила физическая форма актера:
- "Легенда".
- "Отличное вдохновение".
- "Тренажерный зал так меняет жизнь!"
- "Подаешь пример! Выглядишь великолепно, Слай!"
- "Спасибо за это, мистер Сталлоне... С любовью и уважением".
- "Брат, ты выглядишь великолепно и моложе большинства из нас".
- "Нам бы повезло, если бы мы выглядели как Слай в его возрасте".
- "Ты – потрясающий, Слай Сталлоне... Ты отлично выглядишь, ты лучший!"
- "Продолжай в том же духе, брат. Рад видеть тебя снова в тренажерном зале".
- "Поистине самый вдохновляющий человек на планете! Спасибо, мистер Сталлоне!"
- "То, что ты делаешь в свои почти 80 (или в любом другом возрасте), просто невероятно, от этого челюсть отпадает. Отличная работа!"
Материал по теме
Танцующий с женой и дочерями Сильвестр Сталлоне восхитил фанатов
В сентябре 2025 года стало известно, что Сильвестр Сталлоне сыграл мафиози в новом сезоне "Король Талсы".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript