Культура и шоу-бизнес

"Кровь, пот и слезы": 79-летний Сильвестр Сталлоне поразил своей формой

актер Сильвестр Сталлоне с дочерью, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 15:27 Фото: Instagram/officialslystallone
Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в Instagram редкое видео из спортзала, сообщает Zakon.kz.

По ролику можно заметить, в какой прекрасной форме находится звезда фильма "Рокки" в свои 79 лет.

"С каждым годом становится все труднее и труднее, но именно поэтому нужно прилагать все больше и больше усилий. Кровь, пот и слезы", – написал Сталлоне под публикацией 19 января 2026 года.

Публикация стала одной из самых пролайканных и собрала более 9 тыс. комментариев. В основном подписчиков восхитила физическая форма актера:

  • "Легенда".
  • "Отличное вдохновение".
  • "Тренажерный зал так меняет жизнь!"
  • "Подаешь пример! Выглядишь великолепно, Слай!"
  • "Спасибо за это, мистер Сталлоне... С любовью и уважением".
  • "Брат, ты выглядишь великолепно и моложе большинства из нас".
  • "Нам бы повезло, если бы мы выглядели как Слай в его возрасте".
  • "Ты – потрясающий, Слай Сталлоне... Ты отлично выглядишь, ты лучший!"
  • "Продолжай в том же духе, брат. Рад видеть тебя снова в тренажерном зале".
  • "Поистине самый вдохновляющий человек на планете! Спасибо, мистер Сталлоне!"
  • "То, что ты делаешь в свои почти 80 (или в любом другом возрасте), просто невероятно, от этого челюсть отпадает. Отличная работа!"

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 15:27
Танцующий с женой и дочерями Сильвестр Сталлоне восхитил фанатов

В сентябре 2025 года стало известно, что Сильвестр Сталлоне сыграл мафиози в новом сезоне "Король Талсы".

