"Кровь, пот и слезы": 79-летний Сильвестр Сталлоне поразил своей формой

Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в Instagram редкое видео из спортзала, сообщает Zakon.kz.

По ролику можно заметить, в какой прекрасной форме находится звезда фильма "Рокки" в свои 79 лет.

"С каждым годом становится все труднее и труднее, но именно поэтому нужно прилагать все больше и больше усилий. Кровь, пот и слезы", – написал Сталлоне под публикацией 19 января 2026 года.

Публикация стала одной из самых пролайканных и собрала более 9 тыс. комментариев. В основном подписчиков восхитила физическая форма актера:

"Легенда".

"Отличное вдохновение".

"Тренажерный зал так меняет жизнь!"

"Подаешь пример! Выглядишь великолепно, Слай!"

"Спасибо за это, мистер Сталлоне... С любовью и уважением".

"Брат, ты выглядишь великолепно и моложе большинства из нас".

"Нам бы повезло, если бы мы выглядели как Слай в его возрасте".

"Ты – потрясающий, Слай Сталлоне... Ты отлично выглядишь, ты лучший!"

"Продолжай в том же духе, брат. Рад видеть тебя снова в тренажерном зале".

"Поистине самый вдохновляющий человек на планете! Спасибо, мистер Сталлоне!"

"То, что ты делаешь в свои почти 80 (или в любом другом возрасте), просто невероятно, от этого челюсть отпадает. Отличная работа!"

В сентябре 2025 года стало известно, что Сильвестр Сталлоне сыграл мафиози в новом сезоне "Король Талсы".