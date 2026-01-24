#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Грузинская Джей Ло": Тина Канделаки показала результат пяти лет тренировок

Тина Канделаки, ведущая, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 13:36 Фото: Instagram/tina_kandelaki
50-летняя российская телеведущая Тина Канделаки опубликовала мотивационное видео, продемонстрировав, как изменилось ее тело за 5 лет при соблюдении режима, правильного питания и благодаря регулярным тренировкам, сообщает Zakon.kz.

По словам общественного деятеля, нет предела совершенству.

"Но я занимаюсь спортом не для иллюзорного идеального образа. Я всегда это делаю из позиции поддержания здоровья. Я понимаю, зачем мне нужен режим, зачем нужна физическая нагрузка, зачем нужно сбалансированное питание. И, как видите, если правильно подобрать все компоненты, основываясь именно на своих особенностях организма, результат появится очень быстро".Тина Канделаки

Далее знаменитость предложила подписчикам отправить видео тем, кто нуждается в мотивации.

  • Это мощь! Сила характера – сила тела.
  • Потрясающий результат! Видно, как поменялся именно состав тела.
  • Прям очень мотивируете.
  • Грузинская Джей Ло.
  • Питание – 80% успеха хорошей фигуры, – пишут подписчики.

Ранее мы рассказывали, что известная казахстанская ведущая Динара Сатжан встретилась со своей первой учительницей и поделилась эмоциями. Предпринимательница также уточнила, что хочет найти одноклассников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
