Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан разыскивает одноклассников

Динара Сатжан, ведущая, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 12:02 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан встретилась со своей первой учительницей и поделилась эмоциями. Предпринимательница также уточнила, что хочет найти одноклассников, сообщает Zakon.kz.

Так, Сатжан разметила несколько снимков 1990 года, показав свою первую школьную учительницу и класс.

"Дина Искаковна. Моя первая учительница. Я так давно хотела встретиться, поговорить, узнать, как сложилась ее судьба. Ей было всего 19, и наш класс стал ее первым потоком. А для меня она была богиней. Role model. Добрая. Тактичная. Даже ранимая. Помню, как однажды она заплакала, наши мальчики хулиганили, что-то натворили. Ей было не все равно. И она помнит всех. Это удивительно. От первого учителя многое зависит. Начальная школа – это фундамент. Я бесконечно вам благодарна".Динара Сатжан

Далее журналист рассказывает о своей мечте:

"И как же хочется однажды в Жезказгане собрать всех одноклассников. Но у меня есть только один контакт".

Примечательно, что в комментариях отметилась и педагог начальных классов:

"Динарочка, спасибо большое за такие теплые, душевные слова! Очень была рада увидеть тебя через 35 лет! Конечно, в памяти была девчушка с бантиком, а встретила очаровательную, красивую, успешную леди! Рада за тебя! Не надеюсь, а знаю, что больше не потеряемся! Родителям наилучшие пожелания!".

Ранее экс-президент АО "Казахфильм" Акан Сатаев поделился с общественностью радостной новостью. Кинорежиссер рассказал, что стал отцом в шестой раз.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
