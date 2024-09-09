Тина Канделаки объяснила, почему не может всем нравиться

Фото: Instagram/tina_kandelaki

Популярная российская журналистка, телеведущая Тина Канделаки опубликовала новое видео, подкрепив его рассказом о том, как она справляется с негативом в свою сторону, сообщает Zakon.kz.

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