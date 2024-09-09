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Тина Канделаки объяснила, почему не может всем нравиться

Тина Канделаки негатив соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 19:03 Фото: Instagram/tina_kandelaki
Популярная российская журналистка, телеведущая Тина Канделаки опубликовала новое видео, подкрепив его рассказом о том, как она справляется с негативом в свою сторону, сообщает Zakon.kz.

В подписи к посту в Instagram она уточнила, что очень благодарна только за конструктивную критику от своей команды или профессионалов в своей индустрии.

"Диванная критика никогда не завладевала моим вниманием. Я всегда понимала, что не конфетка, чтобы нравиться всем".Тина Канделаки

Далее общественный деятель перечислила основные моменты, которые заслуживают интерес.

"Умение объективно оценивать себя, свои заслуги, не сравнивать себя с другими – вот на что стоит обращать внимание".Тина Канделаки

Ранее Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом.

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