Тина Канделаки провела эксперимент с внешностью
Канделаки, которой в этом году исполнилось 50 лет, опубликовала фотографию, созданную с помощью искусственного интеллекта. На фото она изображена так, как могла бы выглядеть без использования косметологических процедур и без соблюдения строгих принципов ЗОЖ.
Телеведущая поделилась, что часто сталкивается с ожиданиями от общества, как должна выглядеть женщина ее возраста. Поэтому решила показать, как бы могла выглядеть в альтернативной реальности, где не прибегала бы к услугам косметологов и не следила бы за своим здоровьем с такой же тщательностью. Для этого она использовала генератор изображений на базе искусственного интеллекта, который создал ее образ без макияжа и других коррекций.
Фото: Instagram/tina_kandelaki
"Очередное подтверждение, что человек может менять свою судьбу. Газуем!" – подытожила эксперименты телеведущая.
Подписчики Тины отметили, что хотя результат выглядит необычно, она все равно остается прекрасной женщиной, и что важно не только внешнее преображение, но и внутреннее состояние. Сам пост стал поводом для обсуждения стандартов красоты и того, насколько важны индивидуальные выборы в поддержании здоровья и внешности.
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