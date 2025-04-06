Тина Канделаки провела эксперимент с внешностью

Телеведущая и предпринимательница Тина Канделаки поделилась с подписчиками удивительным экспериментом, сообщает Zakon.kz.

Канделаки, которой в этом году исполнилось 50 лет, опубликовала фотографию, созданную с помощью искусственного интеллекта. На фото она изображена так, как могла бы выглядеть без использования косметологических процедур и без соблюдения строгих принципов ЗОЖ.

Телеведущая поделилась, что часто сталкивается с ожиданиями от общества, как должна выглядеть женщина ее возраста. Поэтому решила показать, как бы могла выглядеть в альтернативной реальности, где не прибегала бы к услугам косметологов и не следила бы за своим здоровьем с такой же тщательностью. Для этого она использовала генератор изображений на базе искусственного интеллекта, который создал ее образ без макияжа и других коррекций.

Фото: Instagram/tina_kandelaki

"Очередное подтверждение, что человек может менять свою судьбу. Газуем!" – подытожила эксперименты телеведущая.