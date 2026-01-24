#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Барабанщик из Казахстана дебютировал на Неделе моды в Париже

Неделя моды в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 03:43 Фото: Instagram/armansmail
22 января уроженец Павлодара и консерватории имени Курмангазы Арман Смайл впервые вышел на подиум Paris Fashion Week, сообщает Zakon.kz.

Его дебют состоялся на показе культового американского бренда Rick Owens. Бренд появился в 1994 году и воплотил в себе городской стиль и бунтарскую привлекательность. На Неделе моды 2026 в Париже Rick Owens представил коллекцию Ready-to-Wear Осень-Зима.

"Одежда Rick Owens мгновенно узнаваема благодаря неструктурированному крою, драматическим объемам и креативному использованию кожи и роскошных материалов. Каждый показ – это художественное и тревожное зрелище", – отмечают эксперты моды.

Футуристическими фотографиями и эпизодами видео, дебютант-казахстанец поделился 23 января на своей странице в Instagram.

Фото: armansmail

"В этот раз парижская Неделя мужской моды однозначно радует тем, что довольно много брендов сделали из своих показов настоящие мини-спектакли", – отмечают зрители модного шоу.

Об Армане известно, что по специальности он – джазовый барабанщик, а в модельной индустрии оказался случайно.

Фото: Instagram/armansmail

5 февраля выходит фильм о девушке из семьи русских иммигрантов, которая пытается пробиться в фэшн-бизнес. Она решает поучаствовать в реалити-шоу для молодых дизайнеров.

Фото Алия Абди
Алия Абди
