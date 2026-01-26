Полный фэшн: казахстанец покорил французских модельеров

Для 20-летнего студента из Павлодара это была первая зарубежная поездка, и сразу – выход на подиум. Арман Смайл по профессии музыкант, а в модельную индустрию попал случайно. Как ему это удалось? Читайте его историю на Zakon.kz.

Поворотный момент

Три месяца назад, в конце 2025 года, его заметило модельное агентство, после чего он почти сразу подписал контракт с международной компанией.

Сейчас Арман учится в консерватории имени Курмангазы в Алматы. Он планирует развиваться в международной модельной индустрии, при этом не оставляя музыку. Он мечтает соединить искусство и fashion-индустрию и профессионально расти в каждой из этих сфер, сохраняя свою индивидуальность.

Фото из личного архива Армана Смайла

Арман вспоминает, как рассказал педагогам, что параллельно с музыкой намерен заниматься моделингом.

"Меня "заскаутили" около трех месяцев назад, и это стало поворотным моментом. Мне предложили контракт с агентством в Париже. Я объяснил, насколько это важно для моего профессионального и личного развития, и получил поддержку от педагогов, за что им очень благодарен. Это дает огромную мотивацию двигаться дальше". Арман Смайл

Фото из личного архива Армана Смайла

Секрет суперсилы

Арман делится своим опытом и признается, что его главная "суперсила" – умение быстро адаптироваться и сохранять спокойствие в любой ситуации. По его мнению, именно сочетание внешних данных, пластики и внутреннего состояния помогло ему попасть в мир моды.

"В Париже я получил невероятный опыт. Я вышел на подиум дизайнера, к которому очень стремился и которого искренне уважаю. В тот момент адреналин зашкаливал, сердце билось, как метроном, на максимуме. Было ощущение, что ты находишься ровно там, где должен быть. Это смесь волнения, гордости, абсолютного кайфа и эмоций, которые остаются с тобой надолго", – признался музыкант.

Фото из личного архива Армана Смайла

Музыка как источник равновесия

Несмотря на стремительный успех, Арман подчеркивает, что музыка для него всегда остается основой.

"Музыка стала фундаментом моего пути. Именно она дала мне дисциплину, терпение и способность прислушиваться к себе. Без нее я бы никогда не оказался в модельной индустрии. Даже если моя карьера в моде будет развиваться так же стремительно, как сейчас, музыка будет моей главной опорой и источником внутреннего равновесия". Арман Смайл

Он старается соблюдать баланс между музыкой и модельной карьерой. По его словам, здесь важнее внутренний мир, чем внешность.

"Мир моды оказался очень динамичным. Здесь все происходит быстро – кастинги, показы, решения. В музыке ты можешь месяцами и годами оттачивать детали, а в моде иногда есть всего несколько секунд, чтобы произвести впечатление. Главное – внутреннее спокойствие, концентрация и характер, а не только внешние параметры". Арман Смайл

Париж как точка старта

Париж для Армана – особенное место. Это его первый дебют и первая поездка за границу, поэтому эмоции особенно сильные. Он невероятно рад, что именно этот город стал точкой его старта. Французская столица впечатлила его архитектурой, атмосферой, людьми и тем, как здесь чувствуется мода.

Rick Owens на Paris Fashion Week

Участие в показе Rick Owens стало для Армана настоящим событием. Шоу прошло в рамках Paris Fashion Week Men’s и собрало лучших представителей мировой моды.

Коллекция Rick Owens отличается мощной эстетикой: глубокие темные тона, архитектурные формы и смелые силуэты создают ощущение, что мода здесь не просто красивая одежда, а история, рассказанная через ткани и движения людей.

Фото из личного архива Армана Смайла

Наряд Армана был частью коллекции легендарного американского модельера Rick Owens, чья работа давно стала символом авангарда и уникального видения моды. За создание конкретных образов и сценографию шоу отвечал Tyrone Dylan – давний творческий партнер Оуэнса, его "правая рука", помогающий воплощать самые смелые идеи.

"На подиуме в момент выхода все вокруг будто замирает, и я полностью погружаюсь в образ. Это ощущение присутствия и точности, когда понимаешь, что находишься на своем месте". Арман Смайл

Показ Rick Owens прошел в престижном пространстве Palais de Tokyo. Арман испытал целую гамму эмоций – волнение, восхищение и уважение к команде, которая создает такую сложную и выразительную часть мировой модной индустрии.

