Дизайнера Викторию Бекхэм впервые заметили на публике после семейного скандала со старшим сыном Бруклином, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, папарацци засняли 51-летнюю Викторию Бекхэм 23 января. Модельер находилась за рулем автомобиля Mercedes, рядом с ней сидел мужчина, личность которого не раскрывается. Жена бывшего футболиста Дэвида Бекхэма старалась остаться незамеченной, надев черную кепку. По наблюдениям журналистов, она выглядела подавленной и не стремилась привлекать внимание.

Появление Виктории на публике произошло на фоне резонансных заявлений ее старшего сына. Ранее, 20 января, Бруклин Бекхэм опубликовал серию сторис, в которых обвинил родителей в излишнем контроле и манипуляциях. По его словам, они якобы намеренно взаимодействовали с прессой, формируя образ идеальной семьи, а также пытались повлиять на его отношения с супругой Николой Пельтц-Бекхэм.

Скандал вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи выдвинули конспирологическую версию, предположив, что семейный конфликт может быть частью информационной кампании, направленной на отвлечение внимания от международной повестки. В частности, внимание комментаторов привлекло совпадение скандала с обострением ситуации вокруг Гренландии, а также тот факт, что отец Николы Пельтц-Бекхэм поддерживает Дональда Трампа.

