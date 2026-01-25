#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
503.35
590.63
6.62
Культура и шоу-бизнес

Виктория Бекхэм появилась на публике в подавленном виде после конфликта с сыном и невесткой

Виктория Бекхэм, Бруклин, скандал , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 20:03 Фото: Instagram/victoriabeckham
Дизайнера Викторию Бекхэм впервые заметили на публике после семейного скандала со старшим сыном Бруклином, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, папарацци засняли 51-летнюю Викторию Бекхэм 23 января. Модельер находилась за рулем автомобиля Mercedes, рядом с ней сидел мужчина, личность которого не раскрывается. Жена бывшего футболиста Дэвида Бекхэма старалась остаться незамеченной, надев черную кепку. По наблюдениям журналистов, она выглядела подавленной и не стремилась привлекать внимание.

Появление Виктории на публике произошло на фоне резонансных заявлений ее старшего сына. Ранее, 20 января, Бруклин Бекхэм опубликовал серию сторис, в которых обвинил родителей в излишнем контроле и манипуляциях. По его словам, они якобы намеренно взаимодействовали с прессой, формируя образ идеальной семьи, а также пытались повлиять на его отношения с супругой Николой Пельтц-Бекхэм.

Скандал вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи выдвинули конспирологическую версию, предположив, что семейный конфликт может быть частью информационной кампании, направленной на отвлечение внимания от международной повестки. В частности, внимание комментаторов привлекло совпадение скандала с обострением ситуации вокруг Гренландии, а также тот факт, что отец Николы Пельтц-Бекхэм поддерживает Дональда Трампа.

Ранее Анастасия Решетова прокомментировала помолвку с Абрамовым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сын Дэвида Бекхэма решил стать гонщиком
04:24, 31 января 2025
Сын Дэвида Бекхэма решил стать гонщиком
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
15:20, 03 августа 2024
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован
Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов после свадьбы решил общаться с родителями только через адвоката
23:46, 10 января 2026
Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов после свадьбы решил общаться с родителями только через адвоката
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: