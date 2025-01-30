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Спорт

Сын Дэвида Бекхэма решил стать гонщиком

Formula E, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 04:24 Фото: Instagram/brooklynpeltzbeckham
Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма 25-летний Бруклин начинает карьеру в автоспорте, сообщает Zakon.kz.

Парень заявлен для участия в проекте "Evo Sessions" от "Формулы E". Это класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колесами.

Фото: fiaformulae

Уже в марте Бруклин и еще 10 известных личностей объединятся с одной из 11 команд "Формулы E", чтобы сесть за руль электромобилей:

  • Jaguar;
  • Nissan;
  • McLaren;
  • Porsche;
  • Maserati.

В ходе обучения Бруклин освоит интенсивную программу тренировок, которая будет освещаться в социальных сетях. Поклонники также могут ожидать специального документального фильма, который выйдет чуть позже, но в этом году.

Среди других известных личностей, подписавшихся на участие в этом захватывающем проекте – звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт и аргентинский футболист Серхио Агуэро.

Сын звезды разделяет свою страсть к гонкам с отцом Дэвидом, который водил Бруклина на трассу, когда тот был маленьким. Он также управлял автомобилем сопровождения на "Формуле E" на гонке в Мексике в 2020 году. В качестве подарка Бруклину на его свадьбу с Николой Пельтц в 2022 году Дэвид купил сыну электрический Jaguar за 500 тыс. долларов.

А российская гимнастка Ляйсан Утяшева не смогла исполнить свою детскую мечту – выступить на Олимпийских играх.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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