Сын Дэвида Бекхэма решил стать гонщиком

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма 25-летний Бруклин начинает карьеру в автоспорте, сообщает Zakon.kz.

Парень заявлен для участия в проекте "Evo Sessions" от "Формулы E". Это класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колесами.

Фото: fiaformulae

Уже в марте Бруклин и еще 10 известных личностей объединятся с одной из 11 команд "Формулы E", чтобы сесть за руль электромобилей:

Jaguar;

Nissan;

McLaren;

Porsche;

Maserati.

В ходе обучения Бруклин освоит интенсивную программу тренировок, которая будет освещаться в социальных сетях. Поклонники также могут ожидать специального документального фильма, который выйдет чуть позже, но в этом году.

Среди других известных личностей, подписавшихся на участие в этом захватывающем проекте – звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт и аргентинский футболист Серхио Агуэро.

Сын звезды разделяет свою страсть к гонкам с отцом Дэвидом, который водил Бруклина на трассу, когда тот был маленьким. Он также управлял автомобилем сопровождения на "Формуле E" на гонке в Мексике в 2020 году. В качестве подарка Бруклину на его свадьбу с Николой Пельтц в 2022 году Дэвид купил сыну электрический Jaguar за 500 тыс. долларов.

А российская гимнастка Ляйсан Утяшева не смогла исполнить свою детскую мечту – выступить на Олимпийских играх.