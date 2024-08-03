Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов госпитализирован

Сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин оказался в больнице. 25-летний наследник опубликовал снимок из лечебного учреждения, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимку за 3 августа 2024 года он уточнил, что сломал плечо.

"Но все в порядке, потому что моя жена присмотрит за мной. Люблю тебя, детка!" – заявил Бруклин.

После модельной карьеры Бруклин решил стать профессиональным шеф-поваром.

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