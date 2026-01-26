В семье Асанали Ашимова случилось еще одно горе
Скончалась невестка легендарного казахстанского актера Асанали Ашимова – Селимхан, сообщает Zakon.kz.
Салимхан была супругой старшего сына актера – Саги Ашимова, он умер в 1999 году.
О случившемся горе рассказала вдова Асанали Ашимова Багдат Ашимова на своей странице в Instagram.
"Пока мы горевали по любимому человеку, нашу семью постигла еще одна трагедия. Ушла из жизни жена Саги и мать наших двух внуков Селимхан. Вытереть слезы Ансара и Майрам, быть рядом с ними в этот тяжелый момент, объяснить, что жизнь продолжается, – нелегко. Пусть Аллах больше не испытывает нас слезами. Пусть место нашей невестки Селимхан будет в раю", – написала она 25 января 2026 года.
Советский, казахский актер, режиссер театра и кино Асанали Ашимов скончался 21 декабря в возрасте 88 лет.
