В семье Асанали Ашимова случилось еще одно горе

Скончалась невестка легендарного казахстанского актера Асанали Ашимова – Селимхан, сообщает Zakon.kz.

Салимхан была супругой старшего сына актера – Саги Ашимова, он умер в 1999 году.

О случившемся горе рассказала вдова Асанали Ашимова Багдат Ашимова на своей странице в Instagram.

"Пока мы горевали по любимому человеку, нашу семью постигла еще одна трагедия. Ушла из жизни жена Саги и мать наших двух внуков Селимхан. Вытереть слезы Ансара и Майрам, быть рядом с ними в этот тяжелый момент, объяснить, что жизнь продолжается, – нелегко. Пусть Аллах больше не испытывает нас слезами. Пусть место нашей невестки Селимхан будет в раю", – написала она 25 января 2026 года.

Советский, казахский актер, режиссер театра и кино Асанали Ашимов скончался 21 декабря в возрасте 88 лет.