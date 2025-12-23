Прощание с Асанали Ашимовым в Алматы – фоторепортаж
Тысячи родственников, друзей, коллег и тех, кто просто был неравнодушен к творчеству легендарного артиста Асанали Ашимова, собрались в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая, чтобы проститься с легендой.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Не всем удалось попасть в зал из-за большого количества людей. Каждый из них признался, что актер и режиссер оставил в их жизни неизгладимый след своим талантом, харизмой, мастерством, сыграв роли в более 30 фильмах и свыше 50 театральных спектаклях.
Фото: Zakon.kz
В фойе театра была организована выставка с фотографиями Асанали Ашимова, большинство из которых – сцены из фильмов и спектаклей. Гости читали стихи, посвященные покойному.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Как отметил один из старейшин, выступая на церемонии прощания:
"Это большая утрата для всего Казахстана. Наш старшина, который показывал верный путь молодому поколению. Конечно, он был неповторимой личностью. Он не только талантливый человек, а ценная история".
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"У него много прекрасных книг, он был не только человеком сцены, но и пера. Он развивал казахское писательство. Сегодня здесь собралось так много тех, кто пожелал проститься с эпохой", – сказали представители Союза писателей Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, а также аким Алматы Дархан Сатыбалды. Попрощаться с Асанали Ашимовым также пришли его коллеги и ученики.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Собравшиеся на церемонию проводили Асанали Ашимова в последний путь бурными овациями.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
21 декабря 2025 года стало известно, что в возрасте 88 лет умер легендарный артист Асанали Ашимов. Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.
Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти народного артиста Асанали Ашимова, назвав его личностью, олицетворявшей целую эпоху и историю казахского искусства.