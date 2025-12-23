#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Прощание с Асанали Ашимовым в Алматы – фоторепортаж

прощание с артистом Асанали Ашимовым, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:57 Фото: Zakon.kz
23 декабря 2025 года легендарного казахстанского артиста Асанали Ашимова проводили в последний путь в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Тысячи родственников, друзей, коллег и тех, кто просто был неравнодушен к творчеству легендарного артиста Асанали Ашимова, собрались в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая, чтобы проститься с легендой.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Не всем удалось попасть в зал из-за большого количества людей. Каждый из них признался, что актер и режиссер оставил в их жизни неизгладимый след своим талантом, харизмой, мастерством, сыграв роли в более 30 фильмах и свыше 50 театральных спектаклях.

Фото: Zakon.kz

В фойе театра была организована выставка с фотографиями Асанали Ашимова, большинство из которых – сцены из фильмов и спектаклей. Гости читали стихи, посвященные покойному.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как отметил один из старейшин, выступая на церемонии прощания:

"Это большая утрата для всего Казахстана. Наш старшина, который показывал верный путь молодому поколению. Конечно, он был неповторимой личностью. Он не только талантливый человек, а ценная история".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"У него много прекрасных книг, он был не только человеком сцены, но и пера. Он развивал казахское писательство. Сегодня здесь собралось так много тех, кто пожелал проститься с эпохой", – сказали представители Союза писателей Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, а также аким Алматы Дархан Сатыбалды. Попрощаться с Асанали Ашимовым также пришли его коллеги и ученики.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Собравшиеся на церемонию проводили Асанали Ашимова в последний путь бурными овациями.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

21 декабря 2025 года стало известно, что в возрасте 88 лет умер легендарный артист Асанали Ашимов. Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.

"Легендарная личность": Кайрат Нуртас посвятил пост памяти Асанали Ашимова

Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти народного артиста Асанали Ашимова, назвав его личностью, олицетворявшей целую эпоху и историю казахского искусства.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
