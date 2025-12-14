Сантехники из Бруклина Марио и Луиджи возвращаются в кино

12 декабря Illumination и Universal Pictures представили новый тизер сиквела "Супербратьев Марио. Фильм" – мультфильма "The Super Mario Galaxy Movie", сообщает Zakon.kz.

В ролике показали, как Марио и Луиджи сражаются с сыном главного антагониста Боузером-младшим. К озвучке анимационной ленты вернется звездный состав из первого фильма.

Премьера состоится 3 апреля 2026 года.

Мультфильм "Супербратья Марио. Фильм" вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры.

Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа – Боузера.

Также из ближайших новинок: в конце декабря выйдет новогодняя комедия "Елки 12", в апреле Зендая и Роберт Паттинсон покажут подготовку к свадьбе в фильме "Драма" и появится пятый сезон "Пацанов".