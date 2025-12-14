#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Культура и шоу-бизнес

Сантехники из Бруклина Марио и Луиджи возвращаются в кино

Супербратья Марио. Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 08:28 Фото: X/supermariomovie
12 декабря Illumination и Universal Pictures представили новый тизер сиквела "Супербратьев Марио. Фильм" – мультфильма "The Super Mario Galaxy Movie", сообщает Zakon.kz.

В ролике показали, как Марио и Луиджи сражаются с сыном главного антагониста Боузером-младшим. К озвучке анимационной ленты вернется звездный состав из первого фильма.

Премьера состоится 3 апреля 2026 года.

Мультфильм "Супербратья Марио. Фильм" вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры.

Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа – Боузера.

Также из ближайших новинок: в конце декабря выйдет новогодняя комедия "Елки 12", в апреле Зендая и Роберт Паттинсон покажут подготовку к свадьбе в фильме "Драма" и появится пятый сезон "Пацанов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Вышел трейлер фильма "Злая. Навсегда" с Арианой Гранде
08:12, 26 сентября 2025
Вышел трейлер фильма "Злая. Навсегда" с Арианой Гранде
Кэмерон Диас и Зендея озвучили мультфильм "Шрек-5"
07:50, 28 февраля 2025
Кэмерон Диас и Зендея озвучили мультфильм "Шрек-5"
Вышел тизер нового "Губки Боба"
05:55, 10 июля 2025
Вышел тизер нового "Губки Боба"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: