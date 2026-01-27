Ирина Аллегрова подарила голос "вечной" песне Игоря Крутого
Российский известный пианист Игорь Крутой поделился историей о песне для исполнительницы хита "Угонщица" Ирины Аллегровой, сообщает Zakon.kz.
Музыкант разместил видео фрагмента выступления с концерта и поделился некоторыми фактами.
"Пять лет назад, в 2021 году, я написал свою вторую песню на стихи Марины Цветаевой для Ирины Аллегровой – после "Я тебя отвоюю". Премьера композиции состоялась на "Новой волне". Каждое прикосновение к поэзии Цветаевой – это прикосновение к вечности. Я счастлив, что Ирина выбрала именно эту песню для участия в моем юбилейном концерте".Игорь Крутой
Пользователи оставляют восторженные комментарии после просмотра:
- Стихи гениальные, музыка удивительная, исполнение проникновенное – настоящее высшее мастерство!
- Очень красивая песня, как и все, что вы создаете.
- Красавцы! Бриллианты!
- Высшая степень исполнения!
- Игорь Яковлевич, ваша инструментальная музыка просто завораживает.
- Настоящая императрица российской эстрады!
Ирина Аллегрова и Игорь Крутой начали сотрудничать в середине 1990‑х годов, и это сотрудничество стало одним из самых заметных в ее карьере. Их совместная работа принесла артистке многие из ее самых узнаваемых хитов.
