Культура и шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подарила голос "вечной" песне Игоря Крутого

ноты, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 17:44 Фото: pexels
Российский известный пианист Игорь Крутой поделился историей о песне для исполнительницы хита "Угонщица" Ирины Аллегровой, сообщает Zakon.kz.

Музыкант разместил видео фрагмента выступления с концерта и поделился некоторыми фактами.

"Пять лет назад, в 2021 году, я написал свою вторую песню на стихи Марины Цветаевой для Ирины Аллегровой – после "Я тебя отвоюю". Премьера композиции состоялась на "Новой волне". Каждое прикосновение к поэзии Цветаевой – это прикосновение к вечности. Я счастлив, что Ирина выбрала именно эту песню для участия в моем юбилейном концерте".Игорь Крутой

Пользователи оставляют восторженные комментарии после просмотра:

  • Стихи гениальные, музыка удивительная, исполнение проникновенное – настоящее высшее мастерство!
  • Очень красивая песня, как и все, что вы создаете.
  • Красавцы! Бриллианты!
  • Высшая степень исполнения!
  • Игорь Яковлевич, ваша инструментальная музыка просто завораживает.
  • Настоящая императрица российской эстрады!

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой начали сотрудничать в середине 1990‑х годов, и это сотрудничество стало одним из самых заметных в ее карьере. Их совместная работа принесла артистке многие из ее самых узнаваемых хитов.

Немного ранее мы рассказывали, что известная казахстанская ведущая Динара Сатжан встретилась со своей первой учительницей и поделилась эмоциями. Предпринимательница также уточнила, что хочет найти одноклассников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
