Ирина Аллегрова подарила голос "вечной" песне Игоря Крутого

Российский известный пианист Игорь Крутой поделился историей о песне для исполнительницы хита "Угонщица" Ирины Аллегровой, сообщает Zakon.kz.

Музыкант разместил видео фрагмента выступления с концерта и поделился некоторыми фактами.

"Пять лет назад, в 2021 году, я написал свою вторую песню на стихи Марины Цветаевой для Ирины Аллегровой – после "Я тебя отвоюю". Премьера композиции состоялась на "Новой волне". Каждое прикосновение к поэзии Цветаевой – это прикосновение к вечности. Я счастлив, что Ирина выбрала именно эту песню для участия в моем юбилейном концерте". Игорь Крутой

Пользователи оставляют восторженные комментарии после просмотра:

Стихи гениальные, музыка удивительная, исполнение проникновенное – настоящее высшее мастерство!

Очень красивая песня, как и все, что вы создаете.

Красавцы! Бриллианты!

Высшая степень исполнения!

Игорь Яковлевич, ваша инструментальная музыка просто завораживает.

Настоящая императрица российской эстрады!

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой начали сотрудничать в середине 1990‑х годов, и это сотрудничество стало одним из самых заметных в ее карьере. Их совместная работа принесла артистке многие из ее самых узнаваемых хитов.

