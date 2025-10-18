Игоря Крутого и Ирину Аллегрову обвинили в краже песни
Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте", пишет lenta.ru.
По словам Кротикова, песня "Одна", исполненная Аллегровой на фестивале "Новая волна" в августе 2025 года, основана на его стихотворении "Она сидела у окна", которое он написал еще в 2008 году и позже положил на музыку.
Интернет-поэт отметил, что автором композиции на фестивале был указан некий Николай, а позже трек появился на стриминговых площадках с упоминанием его псевдонима – Алквиад, хотя, по его словам, с ним никто не связывался.
"Мы готовим документы (в суд). Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова – знаменитые люди. Я просто был удивлен – на старости лет так поступить", – рассказал Кротиков в беседе с РЕН ТВ.
По словам автора, он намерен добиваться защиты своих прав в судебном порядке.
