Игоря Крутого и Ирину Аллегрову обвинили в краже песни

Поэт и музыкант Сергей Кротиков, известный под псевдонимом Алквиад, заявил, что певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой использовали его произведение без разрешения, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте", пишет lenta.ru.

По словам Кротикова, песня "Одна", исполненная Аллегровой на фестивале "Новая волна" в августе 2025 года, основана на его стихотворении "Она сидела у окна", которое он написал еще в 2008 году и позже положил на музыку.

Интернет-поэт отметил, что автором композиции на фестивале был указан некий Николай, а позже трек появился на стриминговых площадках с упоминанием его псевдонима – Алквиад, хотя, по его словам, с ним никто не связывался.

"Мы готовим документы (в суд). Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова – знаменитые люди. Я просто был удивлен – на старости лет так поступить", – рассказал Кротиков в беседе с РЕН ТВ.

По словам автора, он намерен добиваться защиты своих прав в судебном порядке.

