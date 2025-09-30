#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Страдаем, переживаем": поклонники эмоционально отреагировали на пост Крутого про Аллегрову

композитор Игорь Крутой, певица Ирина Аллегрова, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 13:36 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой обратился к поклонникам в связи с выходом его новой песни, которую исполнила эстрадная певица Ирина Аллегрова, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 30 сентября 2025 года, маэстро показал в своем Instagram тизер клипа Ирины Аллегровой на его новую песню "У окна".

"Ждете?" – поинтересовался 71-летний Крутой у своих фолловеров.

Ответа, как, впрочем, и всегда, Игорю Яковлевичу долго ждать не пришлось. Подписчики оставили эмоциональные комментарии:

  • "Ждем. Невероятно красивая песня".
  • "Могла бы слушать бесконечно, хочется слушать и слушать и представить сюжет".
  • "Каждый год ждем новую песню с Ириной Аллегровой, и ваша песня что не песня, то шедевр. Обожаю".
  • "Ждем, страдаем, переживаем эмоции и воспоминания, нетерпение растет, предвкушение… Уже и клип… Как бы выдержать".
  • "А как же?! Конечно, ждем! Классная песня у вас с Ириной получилась, Игорь Яковлевич! А тут еще и клип... Чувствую: тоже крутой".
  • "Пусть встретит любовь каждая женщина и в душе зацветет весна, хоть за окном и осень… С благодарностью вам, Игорь Яковлевич, за очередной шедевр с Ириной Аллегровой! Мира и добра!"
  • "Игорь Яковлевич, огромное спасибо за эту новую песню для Ирины Александровны. Так веет теплотой и душевностью, прямо как во время прослушивания альбома "Незаконченный роман". Приятно, что вы сохранили этот вайб. Надеюсь, это выльется в новый альбом".
  • "Все ваши дуэты с Ириной всегда очень душевные и лиричные, в них столько тепла, нежности... Ваши песни и музыка, Игорь Яковлевич, ее сразу узнаешь и хочется слушать! Клип будет, надеемся, как и сама песня, душевным и нежным! Вы всегда, когда премьера песни, очень волнуетесь, переживаете, и это так трогательно... Удачи вам, ждем!"
  • "Очень ждем! Господи, увидела сочетание имен – Крутой и Аллегрова – моментально улыбка до ушей, сердце забилось, и мысли – опять, как в старые добрые времена! Неужели мы еще можем услышать ваши совместные шедевры! Я так счастлива, и грустно немного… Время наше проходит. Такое счастье, что вы творите. Пожалуйста, будьте здоровы, уважаемый Игорь Яковлевич!"

Отметим, что Крутой и Аллегрова впервые исполнили песню "У окна" на фестивале "Новая волна-2025", который прошел в конце августа в Казани.

Ранее мы писали, что Игорь Крутой получил неожиданный подарок от молодой поэтессы. Подробности – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
