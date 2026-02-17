"Начиная с Алматы": Макпал Жунусова собирается объехать Казахстан
Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Казахстанская певица Макпал Жунусова запланировала большой концерт в Алматы. Помимо этого, артистка собирается в гастрольный тур по Казахстану, сообщает Zakon.kz.
Первый концерт пройдет 8 марта во Дворце Республики.
В концертную программу вошли любимые ее поклонниками песни, такие как "Достар достар", "Биле, биле" и "Тюльпаны". Их можно будет услышать уже скоро.
