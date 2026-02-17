#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

"Начиная с Алматы": Макпал Жунусова собирается объехать Казахстан

Казахстанская певица Макпал Жунусова , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 08:38 Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Казахстанская певица Макпал Жунусова запланировала большой концерт в Алматы. Помимо этого, артистка собирается в гастрольный тур по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Первый концерт пройдет 8 марта во Дворце Республики.

В концертную программу вошли любимые ее поклонниками песни, такие как "Достар достар", "Биле, биле" и "Тюльпаны". Их можно будет услышать уже скоро.

Ранее мы писали, что Amre решил обрадовать поклонников на Наурыз.

Аксинья Титова
