Глюкоза шокировала зрителей поведением на концерте в Красноярске

Российская популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, шокировала зрителей своим поведением на концерте в Красноярске, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространяются кадры, на которых певица задает странные вопросы зрителям, трогает себя за интимные места и не попадает в ноты.

На странное выступление певицы отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она заявила, что необычное поведение певицы могло быть вызвано приемом запрещенных препаратов.

"Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики", — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

По данным портала NGS24.RU, организаторы мероприятия на певицу подадут в суд.

Также в стороне не остался российский продюсер и музыкант Максим Фадеев.

В своем Telegram-канале он заявил, что хочет запретить Глюкозе через суд исполнять написанные им песни.

Продюсер подчеркнул, что поведение Ионовой во время выступления в Красноярске переходит все границы.

"Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку", — поделился он.

Ранее сообщалось, что Глюкоза задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 1 млн рублей (почти пять миллионов тенге).

