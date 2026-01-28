Динара Сатжан трогательно обратилась к мужу-олигарху
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанский предприниматель и ведущая Динара Сатжан трогательно обратилась к мужу Жумабеку Жаныкулову по особому случаю, сообщает Zakon.kz.
Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель, вошедший в список Forbes, 28 января 2026 года празднует юбилей – 50 лет. В связи с этим его жена в Instagram опубликовала совместные фото, которые коротко подписала:
"Мое сердце, с днем рождения!"
Подписчики бизнес-леди присоединились к поздравлениями, а также отметили, что Динара Сатжан и Жумабек Жаныкулов – красивая и гармоничная пара.
Об их браке стало известно 3 апреля 2025 года. Сначала Динара Сатжан не раскрыла личность супруга. А позже в интервью рассказала некоторые детали о муже.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript