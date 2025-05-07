Динара Сатжан раскрыла интересный факт о муже-олигархе

Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан вместе с супругом – олигархом Жумабеком Жаныкуловым – побывала в Оперном театре Астаны, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 6 мая 2025 года, в Astana Opera прошел гала-концерт, организованный в честь Дней культуры Вьетнама в Казахстане. Кадрами с мероприятия 42-летняя Динара поделилась в Instagram-Stories. На одном из них она позирует между директором столичного Оперного театра Александром Совостьяновым и своим мужем.

Фото: Instagram/dinarasatzhan

"Мой супруг Жумабек Жаныкулов в детстве играл на баяне. Любимым произведением был Полонез Огинского (написан польским композитором Михаилом Огинским. – Прим. ред.)", – раскрыла интересный факт о любимом Сатжан.

Ранее мы писали, что фото Веры Брежневой с сыном Динары Сатжан вызвало восторг казахстанцев.