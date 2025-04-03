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Культура и шоу-бизнес

42-летняя Динара Сатжан вышла замуж

Динара Сатжан, муж, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 09:15 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан поделилась с аудиторией важным событием. Предпринимательница вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Сатжан разместила 3 апреля 2025 года серию фотографий с мужем. Однако показала его лишь со спины.

В описании к публикации она оставила лишь смайлик в виде сердечка.

Также в Stories есть снимок, где она держит два свидетельства о заключении брака.

Фото: Instagram/stories/dinarasatzhan

Конечно же, с этим важным событием Сатжан поздравила ее близкая подруга Баян Алагузова.

Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy

О том, что Сатжан сделали предложение, стало известно в начале 2025 года. Тогда она опубликовала фото, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. В описании к снимку кратко отметила: "Я сказала: "Да!"

Стоит отметить, что личную жизнь Сатжан не афиширует. На ее страницах в социальных сетях можно узнать лишь информацию о родителях, детях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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