Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан рассказала, как вдохновилась успехами мужа-олигарха

Жумабек Жаныкулов, Динара Сатжан, любовь, отношения , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 00:15 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская журналистка и популярная телеведущая Динара Сатжан поддержала мужа Жумабека Жаныкулова на международной конференции в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 4 сентября рассказала на своей странице в Instagram.

"Раньше я не понимала, почему так важно учить математику. Пока не начала жить с математиком. В юности, пока мозг молод, математические формулы укрепляют нейронные связи, которые развивают абстрактное решение. Математика требует доказательств и точности, а значит человек становится внимательнее к деталям. В общем, это не только про вычисления. Это прямое влияние на архитектуру мозга", – написала Сатжан под постом.

По ее словам, сегодня в Алматы начала работу Китай-Центральноазиатская алгебраическая конференция – ССААС 2025.

"Организатор – наставник моего супруга, легенда математики Аскар Жумадилдаев. В Алматы прилетели топовые математики из России, Китая, Америки, Франции, Узбекистана, Японии. Сегодня утром мой супруг оказался среди своих – людей, которые думают числами и формулами, и меняют этим мир", – заключила блогер. 

А ранее стало известно, что Михаил Ефремов после освобождения вернулся на сцену

Айсулу Омарова
Читайте также
Михаил Ефремов после освобождения вернулся на сцену
Культура и шоу-бизнес
22:40, 04 сентября 2025
Михаил Ефремов после освобождения вернулся на сцену
Умер модельер Джорджо Армани
Культура и шоу-бизнес
18:21, 04 сентября 2025
Умер модельер Джорджо Армани
"Филиппович?!": сходство сына Стоцкой с Киркоровым шокировало Сеть
Культура и шоу-бизнес
14:07, 04 сентября 2025
"Филиппович?!": сходство сына Стоцкой с Киркоровым шокировало Сеть
