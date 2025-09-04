Динара Сатжан рассказала, как вдохновилась успехами мужа-олигарха

Казахстанская журналистка и популярная телеведущая Динара Сатжан поддержала мужа Жумабека Жаныкулова на международной конференции в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 4 сентября рассказала на своей странице в Instagram.

"Раньше я не понимала, почему так важно учить математику. Пока не начала жить с математиком. В юности, пока мозг молод, математические формулы укрепляют нейронные связи, которые развивают абстрактное решение. Математика требует доказательств и точности, а значит человек становится внимательнее к деталям. В общем, это не только про вычисления. Это прямое влияние на архитектуру мозга", – написала Сатжан под постом.

По ее словам, сегодня в Алматы начала работу Китай-Центральноазиатская алгебраическая конференция – ССААС 2025.

"Организатор – наставник моего супруга, легенда математики Аскар Жумадилдаев. В Алматы прилетели топовые математики из России, Китая, Америки, Франции, Узбекистана, Японии. Сегодня утром мой супруг оказался среди своих – людей, которые думают числами и формулами, и меняют этим мир", – заключила блогер.

А ранее стало известно, что Михаил Ефремов после освобождения вернулся на сцену.