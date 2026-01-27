#Казахстан в сравнении
Ученые призывают не усложнять жизнь, чтобы продлить ее

спящий человек, кровать, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 10:06 Фото: pexels
Хотите жить дольше, но не готовы кардинально менять свой образ жизни? У ученых есть хорошие новости. Как оказалось, большие жертвы не нужны, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование Сиднейского университета показывает, что небольшие ежедневные изменения могут продлить жизнь и улучшить здоровье.

Например, добавив всего:

  • 5 минут сна,
  • 2 минуты физической активности,
  •  съев пару ложек овощей в день или отказавшись от одной порции обработанного мяса в неделю, можно увеличить продолжительность жизни на 1 год для людей с плохими привычками.

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие почти 60 тыс. человек. Ученые анализировали данные фитнес-браслетов (сон и физическая активность) и анкет о питании, оценивая продолжительность жизни и количество лет, прожитых без серьезных заболеваний.

Далее отмечено, что если приложить немного больше усилий:

  • 24 минуты сна,
  • 4 минуты упражнений,
  • чашка овощей и порция цельнозерновых продуктов в день – то это может продлить здоровую жизнь на 4 года.

Для тех, кто готов максимально следить за собой:

  • 7-8 часов сна,
  • 40+ минут упражнений в день,
  • качественное питание – это потенциально добавляет более 9 лет здоровой жизни.
"Мы всегда думаем, что нам нужно кардинально все изменить, особенно в начале года, когда мы даем себе новогодние обещания. Но незначительные изменения в сумме дают что-то значимое. И это может помочь нам сохранить результат в долгосрочной перспективе". Ведущий автор исследования, диетолог и научный сотрудник Сиднейского университета Николас Кемель

Как говорится, не стоит недооценивать малые шаги.

Как загрязненный воздух влияет на здоровье

Ранее мы сообщали, что исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета выяснили, что необычное поведение во сне, а точнее крики, смех и резкие движения, может указывать на надвигающееся когнитивное снижение и нейродегенеративные заболевания.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
