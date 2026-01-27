Ученые призывают не усложнять жизнь, чтобы продлить ее

Хотите жить дольше, но не готовы кардинально менять свой образ жизни? У ученых есть хорошие новости. Как оказалось, большие жертвы не нужны, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование Сиднейского университета показывает, что небольшие ежедневные изменения могут продлить жизнь и улучшить здоровье.

Например, добавив всего:

5 минут сна,

2 минуты физической активности,

съев пару ложек овощей в день или отказавшись от одной порции обработанного мяса в неделю, можно увеличить продолжительность жизни на 1 год для людей с плохими привычками.

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие почти 60 тыс. человек. Ученые анализировали данные фитнес-браслетов (сон и физическая активность) и анкет о питании, оценивая продолжительность жизни и количество лет, прожитых без серьезных заболеваний.

Далее отмечено, что если приложить немного больше усилий:

24 минуты сна,

4 минуты упражнений,

чашка овощей и порция цельнозерновых продуктов в день – то это может продлить здоровую жизнь на 4 года.

Для тех, кто готов максимально следить за собой:

7-8 часов сна,

40+ минут упражнений в день,

качественное питание – это потенциально добавляет более 9 лет здоровой жизни.

"Мы всегда думаем, что нам нужно кардинально все изменить, особенно в начале года, когда мы даем себе новогодние обещания. Но незначительные изменения в сумме дают что-то значимое. И это может помочь нам сохранить результат в долгосрочной перспективе". Ведущий автор исследования, диетолог и научный сотрудник Сиднейского университета Николас Кемель

Как говорится, не стоит недооценивать малые шаги.

Ранее мы сообщали, что исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета выяснили, что необычное поведение во сне, а точнее крики, смех и резкие движения, может указывать на надвигающееся когнитивное снижение и нейродегенеративные заболевания.