Певица Ёлка намекнула поклонникам на состоявшееся замужество

Российская певица и автор песен Ёлка (Елизавета Иванцив) оставила на своей странице в Instagram видео, по которому можно сделать вывод, что звезда вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

На черно-белых видеофрагментах артистка идет по мосту с неизвестным мужчиной. Его лица знаменитость так и не показала.

В определенный момент можно заметить, что на руке у Ёлки обручальное кольцо. Сама исполнительница хитов подписала это видео так:

"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все".

Фолловеры певицы эмоционально отреагировали на эту публикацию:

Пусть это не только клип.

Как же Елизавета расцвела в творческом (и, судя по всему, не только) плане. Глаз и уши радуются!

А я то почему плачу? Это очень трогательно, поздравляю!

