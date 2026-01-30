#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Певица Ёлка намекнула поклонникам на состоявшееся замужество

Российская певица и автор песен Ёлка , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 08:54 Фото: Instagram/elkasinger
Российская певица и автор песен Ёлка (Елизавета Иванцив) оставила на своей странице в Instagram видео, по которому можно сделать вывод, что звезда вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

На черно-белых видеофрагментах артистка идет по мосту с неизвестным мужчиной. Его лица знаменитость так и не показала.

В определенный момент можно заметить, что на руке у Ёлки обручальное кольцо. Сама исполнительница хитов подписала это видео так:

"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все".

Фолловеры певицы эмоционально отреагировали на эту публикацию:

  • Пусть это не только клип.
  • Как же Елизавета расцвела в творческом (и, судя по всему, не только) плане. Глаз и уши радуются!
  • А я то почему плачу? Это очень трогательно, поздравляю!

Ранее Пугачёва одарила эмоциональным комплиментом звезду российских фильмов.

Аксинья Титова
