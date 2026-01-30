Певица Ёлка намекнула поклонникам на состоявшееся замужество
Фото: Instagram/elkasinger
Российская певица и автор песен Ёлка (Елизавета Иванцив) оставила на своей странице в Instagram видео, по которому можно сделать вывод, что звезда вышла замуж, сообщает Zakon.kz.
На черно-белых видеофрагментах артистка идет по мосту с неизвестным мужчиной. Его лица знаменитость так и не показала.
В определенный момент можно заметить, что на руке у Ёлки обручальное кольцо. Сама исполнительница хитов подписала это видео так:
"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все".
Фолловеры певицы эмоционально отреагировали на эту публикацию:
- Пусть это не только клип.
- Как же Елизавета расцвела в творческом (и, судя по всему, не только) плане. Глаз и уши радуются!
- А я то почему плачу? Это очень трогательно, поздравляю!
