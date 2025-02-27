Танцующая с маленьким сыном Лиза Арзамасова умилила поклонников

Фото: Instagram/liza_arzamasova

Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова 27 февраля на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах она весело танцует со своим трехлетним сыном Львом. "У меня окно между съемок, у такси — низкие цены. Вуаля! Вот вам и спонтанный повод съездить к бабушке с Левой. Время с близкими никогда не будет лишним, и даже единственный час вместе всегда лучше, чем его полное отсутствие. Обнимаем вас с Левой, а вы обнимите сегодня семью и позвоните маме", – написала актриса под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Фанаты Арзамасовой в очередной раз восхитились ее сыном и ей: Какая мама, такой и сынок! Обалденные!

Красавец Лева, кучерявый симпатяга!

Какие классные! Ранее мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов.



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