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Культура и шоу-бизнес

Танцующая с маленьким сыном Лиза Арзамасова умилила поклонников

Лиза Аразамасова, Илья Авербух, шоу-бизнес, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 21:38 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова 27 февраля на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах она весело танцует со своим трехлетним сыном Львом. 

"У меня окно между съемок, у такси — низкие цены. Вуаля! Вот вам и спонтанный повод съездить к бабушке с Левой. Время с близкими никогда не будет лишним, и даже единственный час вместе всегда лучше, чем его полное отсутствие. Обнимаем вас с Левой, а вы обнимите сегодня семью и позвоните маме", – написала актриса под постом. 

Фанаты Арзамасовой в очередной раз восхитились ее сыном и ей:

  • Какая мама, такой и сынок! Обалденные!
  • Красавец Лева, кучерявый симпатяга!
  • Какие классные!

Ранее мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов

Айсулу Омарова
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