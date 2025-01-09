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Культура и шоу-бизнес

Поклонники Кристины Асмус подозревают артистку в тайном замужестве

Кристина Асмус развеяла слухи о замужестве, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 22:28 Фото: Instagram/asmuskristina
Поклонники российской актрисы Кристины Асмус заподозрили ее в том, что она тайно вышла замуж за продюсера Илью Буреца, сообщает Zakon.kz.

Недавно Асмус опубликовала в личном блоге фотографию с обручальным кольцом на пальце, чем спровоцировала слухи о замужестве. Но, как выяснилось, пишет Super.ru, знаменитость выкладывает фотографии с кольцом на том же пальце с лета 2024 года.

"Так что никакого нам громкого инфоповода. Пока", – подытоживает издание.

Кристина Асмус состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурцом. В конце ноября актрису впервые засняли вместе с возлюбленным на премьере сериала "Первый номер". Асмус и Бурец познакомились во время работы над сериалом "РАЙцентр" – в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером.

Ранее актриса была замужем за комиком Гариком Харламовым. Пара развелась, когда их дочке было шесть лет. Недавно они вместе поздравили девочку с днем рождения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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