Эмоциональным комплиментом одарила Пугачёва звезду российских фильмов
Советский и российский актер Олег Меньшиков поделился в Instagram новым образом, мимо которого не смогла пройти примадонна Алла Пугачёва, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных снимках звезда фильмов "Золотой теленок", "Статский советник", "Кавказский пленник" и многих других предстал в современном кэжуал-стиле, уделив внимание ювелирным изделиям на руках.
"Первый в новом году выпуск рубрики #OMstyle", – подписал пост 65-летний артист.
Поклонники отреагировали на новый образ, в основном, немногословно: смайлики в виде сердечек, огонечки, аплодисменты. Самой многословной оказалась Алла Пугачёва, которая прокомментировала:
"Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений! Браво!"
В это время муж Аллы Борисовны, юморист Максим Галкин, который сейчас отдыхает с детьми в Куршевеле, тоже сменил образ и собирает восторженные комплименты в своем Instagram.
