Культура и шоу-бизнес

Эмоциональным комплиментом одарила Пугачёва звезду российских фильмов

советская певица Алла Пугачева, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 15:46 Фото: Instagram/alla_orfey
Советский и российский актер Олег Меньшиков поделился в Instagram новым образом, мимо которого не смогла пройти примадонна Алла Пугачёва, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных снимках звезда фильмов "Золотой теленок", "Статский советник", "Кавказский пленник" и многих других предстал в современном кэжуал-стиле, уделив внимание ювелирным изделиям на руках.

"Первый в новом году выпуск рубрики #OMstyle", – подписал пост 65-летний артист.

Поклонники отреагировали на новый образ, в основном, немногословно: смайлики в виде сердечек, огонечки, аплодисменты. Самой многословной оказалась Алла Пугачёва, которая прокомментировала:

"Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений! Браво!"

В это время муж Аллы Борисовны, юморист Максим Галкин, который сейчас отдыхает с детьми в Куршевеле, тоже сменил образ и собирает восторженные комплименты в своем Instagram.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Алла Пугачёва эмоционально ответила хейтерам
01:15, 30 октября 2024
Алла Пугачёва эмоционально ответила хейтерам
Алла Пугачева опубликовала милые фото с мужем
00:50, 02 июня 2024
00:50, 02 июня 2024
Алла Пугачева опубликовала милые фото с мужем
Киркоров опубликовал новую песню Аллы Пугачевой
23:16, 03 марта 2024
23:16, 03 марта 2024
Киркоров опубликовал новую песню Аллы Пугачевой
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
15:42, Сегодня
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
15:26, Сегодня
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
15:25, Сегодня
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
15:04, Сегодня
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
