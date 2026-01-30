#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Культура и шоу-бизнес

"Один дома": Маколей Калкин простился со своей экранной мамой

Маколей Калкин о смерти Кэтрин О’Хары, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 04:40 Фото: Instagram/culkamania
Актер Маколей Калкин отреагировал на смерть актрисы Кэтрин О'Хары, которая играла мать его персонажа в "Один дома", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram, Калкин опубликовал два совместных фото. Первый архивный снимок был кадром из "Одного дома", в котором актриса держит 9-летнего Маколея за руки. Другой снимок сделан в 2023 году на церемонии открытия звезды Калкина на Аллее славы.

Фото: Instagram/culkamania

"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел больше. Я хотел сидеть на кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но я хотел бы столько тебе сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже", – подписал фотографии актер.

К нему присоединились и другие знаменитости: актер Пол Уолтер, комик Кевин Нилон, музыкант Майкл Бубле, актриса Рита Уилсон. Не осталась в стороне и Ксения Собчак.

"Сегодня пересматриваем "Ревность", "Битлджус", "Пенелопу", а для любителей сериалов – последние работы Кэтрин в "Киностудии" и "Одних из нас". Культовый "Один дома" тоже можно, конечно – тот самый момент, когда уходят символы нашего взросления", – с грустью отметила Собчак в своем Telegram-канале.

О смерти канадско-американской актрисы, сценариста и режиссера Кэтрин О’Хары стало известно 30 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Повзрослевший Кевин: звезда "Один дома" получил звезду на Аллее славы
04:31, 02 декабря 2023
Повзрослевший Кевин: звезда "Один дома" получил звезду на Аллее славы
Демеу Жадраев и его мама посмотрели свой новый дом в Жаркенте
07:33, 12 августа 2024
Демеу Жадраев и его мама посмотрели свой новый дом в Жаркенте
Гарик Харламов с мамой поддержал единственную дочь
10:12, 17 декабря 2024
Гарик Харламов с мамой поддержал единственную дочь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев вмешался в конфликт после битвы взглядов на FFC 5 в Омане
04:25, 31 января 2026
Хамзат Чимаев вмешался в конфликт после битвы взглядов на FFC 5 в Омане
Перед Белым домом построят арену для турнира UFC
03:59, 31 января 2026
Перед Белым домом построят арену для турнира UFC
Джокович ответил критикам после победы над Синнером: Хочу поблагодарить их всех
03:26, 31 января 2026
Джокович ответил критикам после победы над Синнером: Хочу поблагодарить их всех
Экс-нападающий "Барыса" подписал соглашение с европейским клубом
02:59, 31 января 2026
Экс-нападающий "Барыса" подписал соглашение с европейским клубом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: