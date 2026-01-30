"Один дома": Маколей Калкин простился со своей экранной мамой

Актер Маколей Калкин отреагировал на смерть актрисы Кэтрин О'Хары, которая играла мать его персонажа в "Один дома", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram, Калкин опубликовал два совместных фото. Первый архивный снимок был кадром из "Одного дома", в котором актриса держит 9-летнего Маколея за руки. Другой снимок сделан в 2023 году на церемонии открытия звезды Калкина на Аллее славы.

Фото: Instagram/culkamania

"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел больше. Я хотел сидеть на кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но я хотел бы столько тебе сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже", – подписал фотографии актер.

К нему присоединились и другие знаменитости: актер Пол Уолтер, комик Кевин Нилон, музыкант Майкл Бубле, актриса Рита Уилсон. Не осталась в стороне и Ксения Собчак.

"Сегодня пересматриваем "Ревность", "Битлджус", "Пенелопу", а для любителей сериалов – последние работы Кэтрин в "Киностудии" и "Одних из нас". Культовый "Один дома" тоже можно, конечно – тот самый момент, когда уходят символы нашего взросления", – с грустью отметила Собчак в своем Telegram-канале.

О смерти канадско-американской актрисы, сценариста и режиссера Кэтрин О’Хары стало известно 30 января.